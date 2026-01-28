Paikallisuutiset
Timothée Chalamet lumoaa riskiroolissa – 9 Oscar-ehdokkuuden Marty Supreme
Jokohan kolmas kerta toden sanoisi ja Call Me by Your Namen ja A Complete Unknownin jälkeen Oscar-pysti löytäisi Chalamet’n ojennettuun käteen Marty Supremen ansiosta.
★★★★★
Marty Supreme – unelmoi isosti. Ohjaus Josh Safdie. Käsikirjoitus Josh Safdie, Ronald Bronstein. Kuvaus Darius Khondji. Pääosissa Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Abel Ferrara. 149 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.
