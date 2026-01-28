Paikallisuutiset

Timothée Chalamet lumoaa riskiroolissa – 9 Oscar-ehdokkuuden Marty Supreme

Timotheé Chalamet rypee Martyna kaikkien palkintojen arvoisesti. Kuva: ATSUSHI NISHIJIMA/A24

Jokohan kolmas kerta toden sanoisi ja Call Me by Your Namen ja A Complete Unknownin jälkeen Oscar-pysti löytäisi Chalamet’n ojennettuun käteen Marty Supremen ansiosta.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★★

Marty Supreme – unelmoi isosti. Ohjaus Josh Safdie. Käsikirjoitus Josh Safdie, Ronald Bronstein. Kuvaus Darius Khondji. Pääosissa Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Abel Ferrara. 149 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

