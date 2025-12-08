Kotimaa

Tippurin yleistyminen on näkynyt otsikoissa – lääkäri ja opettaja kertovat, millä tasolla seksitautien tuntemus on

Seksitautien leviäminen pitäisi saada kuriin vielä nykyistä paremmin. Tippuritartuntoja ehkäistään esimerkiksi Yhdysvalloissa doxy-PEP-antibiootilla, joka otetaan noin vuorokausi mahdollisen altistumisen jälkeen. Suomessa se ei ole käytössä, jotta antibioottiresistentit bakteerikannat eivät pääsisi lisääntymään.

Terveystiedon ja liikunnan opettaja Sari Tättilä pitää lukiolaisille tunteja myös seksitaudeista. Aiheelle on kuitenkin niukasti aikaa, koska opetussuunnitelmassa on niin paljon asiaa. Kuva: Marttiina Sairanen

Saana Sjöblom-Hasselblatt Keskipohjanmaa

Lukion pakollisella terveystiedon opintojaksolla käsitellään muun muassa seksuaalisuuden määritelmää ja moninaisuutta, seksuaalioikeuksia, suojaikää, seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä seksuaaliterveyttä.

Tartuntatauteja käsitellään varsinaisesti vasta vapaavalintaisella TE3-opintojaksolla. Ar