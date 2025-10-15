Paikallisuutiset
Toimittaja Maarit Tastula kertoo Köyhää väkeä -kirjassaan keskipohjalaisten siirtolaisuustarinoita
Keskipohjanmaalla parhaillaan vierailevan Tastulan kirjassa on paljon Kaustiselta ja Vetelistä lähteneiden kohtaloita.
Kaustislaissukuinen toimittaja Maarit Tastula oli kuullut pienestä pitäen tarinoita Amerikkaan lähteneistä sukulaisista. Hän oli kysellytkin heistä, mutta tarinat olivat palasia ja kuulopuheita.
Sitten iski korona ja Maarit Tastula päätti, että nyt olisi aikaa selvittää sukulaisten matkoja. Elävistä