Paikallisuutiset

Maarit Tastula selvitti kymmeniä tarinoita Amerikkaan lähteneistä kirjaansa. Apuna oli runsaslukuisesti kaustislaisia, joita oli paikalla kirjailijaa kuulemassa Kaustisen kirjastossa. Kuva: Sanni Aho

Toimittaja Maarit Tastula kertoo Köyhää väkeä -kirjassaan keskipohjalaisten siirtolaisuustarinoita

Keskipohjanmaalla parhaillaan vierailevan Tastulan kirjassa on paljon Kaustiselta ja Vetelistä lähteneiden kohtaloita.

Keskipohjanmaa

Kaustislaissukuinen toimittaja Maarit Tastula oli kuullut pienestä pitäen tarinoita Amerikkaan lähteneistä sukulaisista. Hän oli kysellytkin heistä, mutta tarinat olivat palasia ja kuulopuheita.

Sitten iski korona ja Maarit Tastula päätti, että nyt olisi aikaa selvittää sukulaisten matkoja. Elävistä

