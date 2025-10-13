Kulttuuri

Tomi Alatalo (1981–2025) ehti tehdä monipuolisen uran: Arkistovideolla hän muistelee rooliaan Juho Kuosmasen hittielokuvassa

Tomi Alatalo Hytti nro 6:n junakohtauksessa roolissa, joka toi hänelle Jussi-palkintoehdokkuuden. Kuva: SAMI KUOKKANEN

Tomi Alatalon juhlituin rooli oli Jussi-ehdokkuuden tuonut Hytti nro 6:n junakitaristi. Keskipohjanmaan videolla näyttelijä kertoo, että hahmo perustui omiin nuoruudenkokemuksiin Keminmaalla.

Keskipohjanmaa

Elokuvista, televisiosta ja teatterista tunnettu Tomi Alatalo kuoli 44-vuotiaana sunnuntaina 21.9. Torniossa 1981 syntynyt näyttelijä valmistui teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2009 Tampereen yliopistosta. Pantomiimia Alatalo oli opiskellut jo aikaisemmin Lontoossa.

