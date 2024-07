Paikallisuutiset

Topi-Keittiöt talousvaikeuksissa – Kalajoen kaupungille esitetään tehdaskiinteistöjen ostamista

Esityksen mukaan yritys lunastaisi tilat takaisin itselleen yhdeksässä vuodessa.

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Topi-Keittiöiden tuotantotilat ovat Kalajoen Pitkäsenkylällä. Yritys on Kalajoen suurimpia yksityisiä työnantajia.

Kalajoen suurimpiin yksityisiin työnantajiin lukeutuva Topi-Keittiöt Oy on esittänyt Kalajoen kaupungille, että kaupunki ostaisi yrityksen tehdaskiinteistöt rakennuksineen. Esityksen taustalla on rakentamisen synkkä markkinatilanne, joka on ajanut Topi-Keittiöt talousvaikeuksiin.

Kaupunginhallitus on