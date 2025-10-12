Kotimaa

Useimmat pärjäisivät talvikeleissä kitkarenkailla, mutta nekään eivät pelasta maanteitä

Autolehtien tuoreet rengasvertailut osoittavat, että parhaiden nasta- ja kitkarenkaiden laatutasot ovat yhä lähempänä toisiaan. Kitkarenkaiden osuus liikenteessä kasvaa sähköautojen yleistyessä. Liikenneväylien rapautumista sillä ei pysäytetä, tutkimus osoittaa.

Talvirengaskausi alkaa marraskuun alusta, mutta nykylain mukaan kesärenkaillakin saa ajaa, jos keli sen sallii. Kesärenkaita ei voi suositella edes tilapäiseen talvikäyttöön, koska kelit vaihtuvat nopeasti. Kuva: Lännen Media
Kari Pitkänen
Keskipohjanmaa

Ikiaikaiseen kysymykseen nastat vai kitkat on viimein saatu kaikkia tyydyttävä vastaus: molemmat.

Viimeistään Tekniikan Maailman tuorein talvirengasvertailu todistaa, kuinka parhaiden nasta- ja kitkarenkaiden suorituskykyerot ovat tasoittuneet lähes olemattomiin.

”Parhaat kitkarenkaat ovat käytännössä

