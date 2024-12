Paikallisuutiset

Uudistuva Kohtaamispaikka Loisto tarjoaa puitteet tapahtumille ja italialaista ruokaa

Loistoranten muhkeassa uunissa paistetaan napolilaista artesaanipizzaa.

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Hanna Saari, Teemu Knuutila, Tiia Priuska ja Aulis Yppärilä esittelevät ravintolan remonttia. Kuva: Pia Räihälä

Hiekkasärkkien eteläisessä liittymässä sijaitsevassa Kohtaamispaikka Loistossa on tehty loppuvuodesta remonttia, kun kiinteistön vuokrannut Hiekkadyyni Oy on uudistanut tiloja. Aiemminkin ravintolakäytössä ollutta tilaa pistetään uuteen uskoon italialaistyyppiseksi ravintolaksi, ja alakerta on avatt