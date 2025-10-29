Paikallisuutiset

Uusi hankintalaki uhkaa kuntien yhteisiä yhtiöitä ‒ ”Ollaan ottamassa askeleita taaksepäin”

Vetelin kunnajohtaja EIja Kellokoski-Karin mukaan hankintalain uudistus ei sovi pienille kunnille. Arkistokuva Kuva: Jukka Lehojärvi

Valtava määrä pohdintaa, keskustelua ja miettimistä. Ainakin sitä hallituksen kaavailema hankintalain uudistus tarkoittaa kunnissa ja julkishallinnossa. Keskeisenä ongelmana pidetään vaatimusta, jonka mukaan kunnan pitää omistaa yhtiöstään vähintään 10 prosenttia, jotta se voi ostaa yhtiöstä palvelua itselleen ilman julkista kilpailutusta.

Antti Savela Keskipohjanmaa

Lakiuudistuksen vuoksi Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnat voivat joutua harkitsemaan muun muassa 500 henkeä työllistävän PPE-Köökki Oy:n pilkkomista kolmeen yhtiöön. Näin jokaisen omistajan omistus nousisi vähintään 10 prosenttiin. Entä miten käy Keski-Pohjanmaalla terveyspalveluja jopa 27 000 henk