Karhujen talviunille vetäytyminen on sidoksissa päivän pituuteen. Kuva: Jussi Nukari

Vähälumiset ja lämpimät talvet voivat vaikuttaa marjasatoon, mutta karhujen talviunia ne eivät vielä ole sotkeneet

Suojaväriin vaihtaville eläimille lumettomuus on suuri ongelma.

Laura Roininen, STT Keskipohjanmaa

Suomessa on ollut alkuvuonna harvinaisen lämmintä ja paikoitellen vähälumista.

– Moni meistä on voinut nauttia nyt aurinkoisen lämpimistä päivistä. Mutta luonto on sopeutunut tammikuussa siihen, että maa on jäässä ja on lunta, vanhempi tutkija ja ryhmäpäällikkö Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskukses