Vähätalo ja Virolainen takasivat 2020-luvun ensimmäisen runkosarjan Hermes-juhlan Imatralla – ”Laitoin pöydälle yhden Turkin Rolexin, mutta se ei riittänyt”

”Tiistainen Joensuun voittomme toi flow-tilan!”

Hyvään pelivireeseen päässyt Joni Virolainen ratkaisi voiton Hermekselle. Kuva: Jukka Lehojärvi
– Tämä on huikea fiilis! Tiistainen Joensuun voittomme toi flow-tilan, jotta taistelimme kolmen maalin tappiotilanteestakin vielä voittoon, hehkutti paluun Hermeksen Mestiksen miehistöön tehnyt sentteri Juha Rautiainen, 26, keskiviikkona Imatralla.

Julius Vähätalon (2+0) tasoitusmaali Hermeksen pelat

