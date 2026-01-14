Urheilu
Vähätalo ja Virolainen takasivat 2020-luvun ensimmäisen runkosarjan Hermes-juhlan Imatralla – ”Laitoin pöydälle yhden Turkin Rolexin, mutta se ei riittänyt”
”Tiistainen Joensuun voittomme toi flow-tilan!”
– Tämä on huikea fiilis! Tiistainen Joensuun voittomme toi flow-tilan, jotta taistelimme kolmen maalin tappiotilanteestakin vielä voittoon, hehkutti paluun Hermeksen Mestiksen miehistöön tehnyt sentteri Juha Rautiainen, 26, keskiviikkona Imatralla.
Julius Vähätalon (2+0) tasoitusmaali Hermeksen pelat