Paikallisuutiset
Vanhojen talojen asiantuntija ei pidä Kokkolan Teboilia toivottomana tapauksena: ”Kaikki rakennukset ovat korjattavissa”
Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee keskiviikkona esitystä, joka velvoittaisi suojellun funkkishuoltamon peruskunnostukseen uhkasakon tehostamana.
Kokkolan keskustassa sijaitsevan vanhan Teboilin huoltamorakennuksen kohtalo nousee jälleen esiin keskiviikkona, kun rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee esitystä, joka velvoittaisi kiinteistön omistajat kunnostamaan suojellun funkkishuoltamon vielä tämän vuoden aikana. Esitystä tehostettaisi