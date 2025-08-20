Paikallisuutiset
Vanhukset saavat ruoan kylmäkuljetuksina — ”Viikonlopun ateriat on syöty jo perjantaina”
Pohteeseen kuuluva keskuskeittiö Ester aloitti kokkaamisen uudessa koulussa Haapajärvellä. Ruoat valmistava Pohteen PPE-Köökki Oy vie usean päivän ruoat kotiin kylmänä.
Lämmittäminen tuottaa vaikeuksia. Viikonloppuna jääkaappi voi olla jo tyhjä.
Hyvinvointialue Pohteen eteläisen alueella Haapajärvi siirtyi viimeisinä vanhusten kotiaterioissa kylmäkuljetuksiin. Ruoka valmistetaan keskuskeittiössä ja toimitetaan kotiin kylmäpakkauksessa. Asiakkaat, omaiset ja kotihoito lämmittävät enintään kolmena päivänä viikossa toimitettavat ateriat mikros