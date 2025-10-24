Kotimaa
Varusnainen joutui rannikkojääkärien tasokokeessa upoksiin kymmeneksi minuutiksi – kapteeniluutnantille ja kersantille tuomio
Käräjäoikeuden mukaan onnettomuus ja vaaratilanne olisi mitä todennäköisimmin voitu välttää.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kapteeniluutnantin ja kersantin Uudenmaan prikaatissa Raaseporin Dragsvikissä tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus sattui lokakuussa 2023 rannikkojääkärien tasokokeessa eli niin sanotussa barettimarssissa.
Kokeen aikana yhdeksän varusmiestä joutui veden