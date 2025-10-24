Kotimaa

Varusnainen joutui rannikkojääkärien tasokokeessa upoksiin kymmeneksi minuutiksi – kapteeniluutnantille ja kersantille tuomio

Käräjäoikeuden mukaan onnettomuus ja vaaratilanne olisi mitä todennäköisimmin voitu välttää.

Onnettomuustutkintakeskuksen välittämä kuva Raaseporin Dragsvikistä. Uudenmaan prikaatin harjoituksessa syntynyt vaaratilanne johtui Otkesin mukaan siitä, että marssiharjoitusta suorittaneet varusmiehet jätettiin veneestä liian syvään veteen kahlaamaan rantaan. Kuva: Onnettomuustutkintakeskus Otkes
Maria Rosvall, Jecaterina Mantsinen, STT
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kapteeniluutnantin ja kersantin Uudenmaan prikaatissa Raaseporin Dragsvikissä tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus sattui lokakuussa 2023 rannikkojääkärien tasokokeessa eli niin sanotussa barettimarssissa.

Kokeen aikana yhdeksän varusmiestä joutui veden

