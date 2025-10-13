Paikallisuutiset

Kuva: Jukka Lehojärvi

Vedenjakelu katkeaa tänään osassa Kokkolan keskustaa

Keskipohjanmaa

Kokkolan Vesi tiedottaa suunnitellusta katkosta vedenjakelussa maanantaina 13. lokakuuta. Vedenjakelu katkeaa Pormestarinkadun, Itäisen Kirkkokadun, Tehtaankadun ja Kustaa Aadolfin kadun välisellä alueella.

Vedenjakelu keskeytyy vesihuoltoverkoston töiden vuoksi. Vesihuoltoverkoston töitä tehdään noin aikavälillä 8–18. Vedenjakelu aloitetaan uudelleen heti töiden valmistuttua.

Jos tänä aikana tarvitsee vettä, sitä voi hakea vedenjakelupisteeltä. Vedenjakelupiste sijaitsee seurakuntakeskuksen pihalla, osoitteessa Läntinen Kirkkokatu 17.

