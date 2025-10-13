Paikallisuutiset
Vedenjakelu katkeaa tänään osassa Kokkolan keskustaa
Kokkolan Vesi tiedottaa suunnitellusta katkosta vedenjakelussa maanantaina 13. lokakuuta. Vedenjakelu katkeaa Pormestarinkadun, Itäisen Kirkkokadun, Tehtaankadun ja Kustaa Aadolfin kadun välisellä alueella.
Vedenjakelu keskeytyy vesihuoltoverkoston töiden vuoksi. Vesihuoltoverkoston töitä tehdään noin aikavälillä 8–18. Vedenjakelu aloitetaan uudelleen heti töiden valmistuttua.
Jos tänä aikana tarvitsee vettä, sitä voi hakea vedenjakelupisteeltä. Vedenjakelupiste sijaitsee seurakuntakeskuksen pihalla, osoitteessa Läntinen Kirkkokatu 17.