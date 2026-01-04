Ulkomaat
Venezuelan korkein oikeus nimesi varapresidentin väliaikaisesti maan johtoon
Venezuelan kiinni otettu presidentti kuljetettiin Yhdysvaltoihin. Nicolas Maduroa syytetään muun muassa huumeterrorismista.
Venezuelassa korkein oikeus on määrännyt varapresidentti Delcy Rodriguezin maan väliaikaiseksi johtajaksi. Oikeuden mukaan näin taataan Venezuelan hallinnollinen jatkuvuus ja maan puolustaminen.
Yhdysvallat otti lauantaina kiinni presidentti Nicolas Maduron ja tämän puolison Cilia Floresin ja kuljett