Yksistään Toholammille vireillä yli 100 tuulivoimalaa –Harjakankaan myllyt tulevat näkymään kirkonkylälle saakka
Havainnekuvia toivottiin Pohjapuolentieltä, jonne tuulipuisto näkyy todennäköisesti selkeimmin.
Elements Suomi Oy suunnittelee Toholammin Harjakankaalle 19 tuulivoimalan kokonaisuutta. Koko hanke lähti liikkeelle vuonna 2024, kun maanomistajista koostunut neuvotteluryhmä valitsi Elementsin kumppaniksi hankkeen edistämiseksi. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä ja sijainti määrittyvät kaavoituks