Paikallisuutiset

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei tullut sopua – lakko uhkaa muun muassa Esperin hoivakoteja Ylivieskassa ja Oulaisissa

JHL ja työnantajapuolta edustava Hali hylkäsivät valtakunnansovittelijan ehdotuksen. Kuva: Vesa Moilanen

Nina Törnudd, STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus ei tuonut ratkaisua yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Sovittelijan toimisto kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajaa edustava Hyvinvointiala Hali hylkäsivät sovun.

Tietyissä Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen yksiköissä Pohjois-Suomessa on alkamassa kolmen päivän mittainen lakko tiistaina. Lakon piirissä ovat muun muassa Esperi Hoivakoti Suvanto Ylivieskassa ja Esperi Hoivakoti Oula, joka toimii Oulaisissa.

Lakko koskee myös tiettyjä lastensuojelulaitoksia eri puolilla Suomea.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sovittelijan toimiston mukaan sovittelun jatkoaikataulusta kerrotaan myöhemmin.

JHL:n edustajisto hylkäsi sovintoehdotuksen. Liiton tiedotteen mukaan valtakunnansovittelijan esitys ei vastaa alan todellisiin tarpeisiin eikä turvaa työntekijöille reilua palkkakehitystä.

– Annettu sovintoesitys ei korjaa palkkakuoppaa, vaan syventää sitä entisestään, sanoi JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström tiedotteessa.

Ekströmin mukaan yksityisen sosiaalialan ammattilaisten palkka uhkaa jäädä pysyvästi jälkeen julkisen sektorin tasosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työnantajia edustava Hali hylkäsi sovintoehdotuksen, koska katsoi, että palkankorotuksia pitäisi kohdentaa erityisesti uusille, alalle tuleville työntekijöille. Sovintoehdotus olisi Halin mukaan antanut suurimmat korotukset korkeimpiin kokemuslisiin.

– Ikääntyvänä yhteiskuntana meidän on tärkeää huolehtia, että työ sosiaalialalla houkuttelee sekä koulutuspolkuaan etsiviä nuoria että eri-ikäisiä alanvaihtajia, sanoi Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen tiedotteessa.

Työriidan osapuolista palkansaajia edustavat Sote ry, Talentia ja Salli olisivat hyväksyneet sovintoehdotuksen.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee yli 72 000 ihmistä. Työehtosopimus kattaa muun muassa vanhusten ja vammaisten palvelut, vanhainkodit, ensi- ja turvakodit, lastensuojelulaitokset sekä henkilökohtaisen avun ja kotipalvelut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sopua yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on etsitty marraskuusta lähtien. Kiista siirtyi valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa.