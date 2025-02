Paikallisuutiset

”Yläkoululainenkin saa olla pienempi pidempään” – Rehtorit listasivat yhtenäiskoulun hyviä ja huonoja puolia

Keskipohjanmaan vaikutusalueella on muutamia yhtenäiskouluja, joista pisimpään on kokemusta Alavieskassa, jo vuodesta 2009 lähtien. Suurin niistä on Kalajoella toimiva tuhannen oppilaan Merenojan koulu.

Torkinmäen yhtenäiskoulu Kokkolassa on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Koulussa on noin 500 oppilasta, ja sen yhteydessä toimii myös esiopetus ja varhaiskasvatus. Kuva: Timo Varila

Kokkolassa keskustellaan tällä hetkellä Halkokarille suunnitteilla olevasta uudesta koulusta. Kaupunginvaltuusto on jo aiemmin päättänyt yhtenäiskoulun rakentamisesta, mutta nyt koulun suunnittelu on saanut päätöksenteossa uusia avauksia. Kaupunginhallituksesta valtuustolle etenee esitys, jossa Halk