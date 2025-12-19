Paikallisuutiset
Ylivieskan ”ehkä haasteellisin” toimialajohtajan virka täytettiin poikkeuksellisin järjestelyin – Leena Löytynoja palaa tekniseksi johtajaksi
Ylivieskan kaupungin teknisissä palveluissa tapahtuu muutoksia vuoden alussa. Uutena teknisenä johtajana aloittaa Leena Löytynoja, ja samalla tehtäväkenttää selkiytetään esimerkiksi nimikemuutoksia ja uuden määräaikaisen viran perustamisella.
Ylivieskan teknisen toimen johtoon saadaan taas vakituinen vetäjä tammikuussa, kun Leena Löytynoja ottaa ohjat jälleen käsiinsä. Hänen työtaakkaansa helpottamaan on päätetty perustaa myös uusi tilapalvelupäällikön virka.
Ylivieskan kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan uudelle viralle vuodelle 2026. K