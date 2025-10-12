Paikallisuutiset
Yllätys Perussuomalaisten piirikokouksessa Haapavedellä – Toimittaja ”vapautettiin” ennen kokouksen alkamista
Paikalla ollut Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja otti kantaa Oulaskankaan kysymykseen kokouksen julkisessa osuudessa.
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin kokouksessa Haapavedellä nähtiin lauantaina poikkeuksellinen tilanne, kun paikalla ollut Haapavesi-lehden toimittaja Anne Mattilaa – kuten myös Haapaveden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aila Aakkoa – pyydettiin poistumaan tilaisuudesta ennen kokouksen