Kotimaa

Yllätyskäänne: yksi kilpailija ulos UMK:sta, yhtye lopettaa kokonaan toimintansa

Yhtye suljetaan ulos UMK:sta sopimusrikkomuksen vuoksi.

Laura Läspä Keskipohjanmaa

One morning left -yhtyeen piti osallistua UMK-finaaliin kappaleella Puppy. Kuva: Markku Ulander

Uuden musiikin kilpailun (UMK) kilpailijaryhmä pienenee yhdellä osallistujalla, kun One morning left -yhtye ei enää jatka kilpailussa. Syynä on sopimusrikkomus, jonka vuoksi Yle on sulkenut yhtyeen ulos kilpailusta.

Ylen tiedotteen mukaan One morning leftin kanssa on keskusteltu asiasta ja päätöksen