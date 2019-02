Akuuttia ensiapua Kokkolan rautatieaseman liikennejärjestelyihin – isommat suunnitelmat muhimassa taustalla



Kokkolan rautatieaseman tukkoiselle paikoitusalueille ja liikennejärjestelyille halutaan välitöntä muutosta.

Kokkolan rautatieaseman liikenteen muutostöitä on odotettavissa keväällä, kun lumet ovat sulaneet. Näin vakuuttaa Väyläviraston kiinteistöpäällikkö Antti Castrèn. Kokkolan kaupungin, Väyläviraston ja VR:n edustajat kokoontuivat ja katsastivat maanantaina rautatieaseman ongelmakohtia.

– Suunnitelmissa on saada kohennusta alueen paikoitus- ja liikennejärjestelyjen akuuttiin tilanteeseen. Ne eivät ole niinkään kustannuskysymyksiä vaan käytännön asioita, joita voi parantaa pienillä euromäärillä, Castrèn sanoo.

Esillä rautatieaseman paikoitusalueelle on muun muassa yksisuuntainen liikenne, pitkäaikaispaikoitusten poistaminen, parkkipaikkojen uudelleenmaalaus ja liikennevalvonnan tehostaminen.

– Kaupungista on otettu yhteyttä ja kerrottu huoli nykyisestä tilanteesta alueella. Kokkolassa on oma haasteensa, kun katu on lähellä eikä lisätilaa juurikaan ole saatavilla. On toisaalta hyvä, että asema sijaitsee keskellä kaupunkia. Se tuo myös paljon hyötyä kaupungille, Castrèn näkee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keväällä tulevat toimenpiteet ovat ensiapua rautatieaseman liikennejärjestelyille. Laajemmat suunnitelmat koko aseman nykyaikaistamiselle alikulkuineen ovat oma kysymyksensä ja ne vaativat myös merkittävää rahallista satsausta. Laajempia suunnitelmia pidetään mukana koko ajan esillä neuvotteluissa kaupungin ja Väyläviraston keskusteluissa, osapuolet vakuuttavat.

– Kyllä meidän huoli on otettu vakavasti. Jo tämä tapaaminen kertoo, että meitä kokkolalaisia kuunnellaan. Rautatieaseman nykyiset liikennejärjestelyt on se aihe, josta tulee paljon palautetta, kaupunginjohtaja Stina Mattila tietää.

Yksi merkittävä muutos rautatieasemalla tapahtuu maaliskuun alussa, kun uusi yhtiö Senaatin Asema-alueet Oy ottaa haltuunsa Kokkolan asemarakennuksen ja osan parkkialueista.

Senaatin Asema-alueet Oy:n tärkein tehtävä on kehittää junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Uusi yhtiön pitäisi selkeyttää tilannetta ja palvella parhaiten oman ympäristönsä kestävää kaupunkikehitystä.

Kokkolan lisäksi 21 muuta asema-aluetta tulee tai on jo tullut Senaatin Asema-alueet Oy:n toiminta-alueeseen.

– Kun asema-alueiden myyntiin kehitettävä valtion kiinteistöomaisuus keskitetään yhdelle toimijalle, saamme toimintaan selkeyttä ja ketteryyttä. Pystymme kehittämään alueita aiempaa määrätietoisemmin tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Uusi osakeyhtiömalli mahdollistaa laajojen kehittämishankkeiden edistämisen entistä sujuvammin, Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Mauri Sahi kertoo yhtiön verkkosivuilla.