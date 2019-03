Ajoneuvoyhdistelmä suistui ojaan Kaustisella – Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie



Ajoneuvoyhdistelmä suistui ojaan perjantaina hieman ennen puolta päivää Kaustisella.

Onnettomuus tapahtui valtatie 13:lla suoralla, lumisella tieosuudella Kaustisen Nikulan ja Salonkylän välillä hieman ennen Salonkylän risteystä.

Paikalla on poliisi ja pelastuslaitoksen yksiköitä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.