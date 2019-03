Utopiaa vai toinen vaihtoehto? Anni Saari pohtii kolumnissaan, miten lapsen ja naisen näkökulma kirjallisuudessa avaa uusia tulkintoja maailmaan

Olen viime aikoina halunnut perehtyä Baltian maiden kirjallisuuteen. Vastaan on tullut pari todellista helmeä, kuten virolaisen Kätlin Käldmaan romaani Islannissa ei ole perhosia. Se on Islantiin sijoittuva matrilineaarinen sukutarina, jossa on sekä suorasanaista ja runollista kerrontaa että kokeellisia elementtejä. Romaanissa on esimerkiksi sivuja, joilla teksti muodostaa tietyn kuvion.

En ole ollut kovin kiinnostunut kokeellisista romaaneista, koska niissä sisältö saattaa jäädä muodon varjoon. Käldmaan romaanissa näin ei ole. Se on upea lukukokemus, jossa todella aistii Islannin maisemat ja niissä elävät ihmiset.

Toinen tuore vaikuttava lukukokemus oli latvialaisen Māra Zālīten omaelämäkerrallinen Viisi sormea -romaani. Se kuvaa Siperiasta karkotukselta palaavan perheen elämää latvialaisessa kylässä 5-vuotiaan tytön näkökulmasta. Juuri näkökulma on se, mikä tekee myös Zālīten romaanista täysin omanlaisensa kokemuksen.

Käldmaan ja Zālīten romaaneja yhdistää se, että vaikka niissä välillä kuvataan karuja oloja ja todellisia historiallisia tapahtumia, hirveyksiä ei räjäytetä päin lukijan naamaa. Ei tolkutonta väkivallalla mässäilyä, ei inhorealismia. Kyse ei silti ole todellisuuden kieltämisestä. Asiat voidaan väin näyttää myös toisin.

Tai niiden halutaan olevan toisin.

Avaruusolento? Jospa se olenkin minä? Kummastelen ja kauhistelen niin kovasti tämän planeetan elämäntapaa, luonnon tuhoamista, tätä asein toisten kimppuun hyökkäämistä jota he nimittävät sodankäynniksi, tätä moninaista mieletöntä tuhoamista joka alueella ja jolle he näyttävät olevan aivan sokeita, kirjoittaa Eeva Kilpi kirjoittaa uunituoreessa Sininen muistikirja -teoksessaan.

Kuulenko jo tuhahtelua? Mitä keski-ikäiset tai vanhat naiset maailmasta ymmärtävät? Todellisuus on taloutta ja rahaa, kovia arvoja, välttämättömyyksiä. Näin on pakko tehdä, koska ei ole vaihtoehtoja.

Mutta entä, jos olisi? Jos meillä olisikin maailma, jossa ihmiset eivät suuntaisi putkiaivoista katsettaan tähtäimen läpi kohteeseen, vaan selällään maaten omenapuun lämpimässä tuulessa liikkuvaan lehvästöön?

Kirjallisuudessa sekin on mahdollista.