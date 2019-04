Minna Mustonen: Auto tulipunainen ja kiiluva isäpässi

Uuden auton osto on mukava ja samalla hiukan surullinen asia. Tai no, rehellisyyden nimissä, ei se tietysti mikään uusi auto ole, muille kuin minulle itselleni. Joka tapauksessa se maksaa minulle tukun rahaa (jotka olen vaivalla säästänyt), enkä nyt oikeastaan niitä rahojakaan sure, mukavaahan se on, että joskus jotakin hienoa itselleen saa.

Auton osto ja valinta oli tietysti oma hommansa. Kuinka löytää tietyt kriteerit täyttävä kulkupeli? Sen pitää olla punainen ja piisalle iso, että mukulat ja lapsenlapsetkin halutessaan kyytiin mahtuvat.

Autossa täytyy pystyä hätätapauksessa kuskaamaan vähintään yhtä lammasta ja tarvittaessa mehiläispesää sekä kahta kanaa. Muutoin olisi mukavaa, mikäli jonkin sortin eläin olisi edes logossa esillä. Pitkään ajattelin, että ei näillä kriteereillä autoa maailmasta löydy. Olin väärässä.

Ostaa pärräytin säästämilläni rahoilla tulipunaisen auton, jonka merkissä mullistelee itse kirkkaan kiiltävä isäpässi.

Kolumnin alussa summasin uuden auton oston olevan surullistakin. Miksikö niin?

– Koska uuden hankkiminen pakottaa luopumaan vanhasta.

Pikkuhiljaa olen luopumassa pitkään palvelleesta tätiautostani. Olihan silläkin omat upeat hetkensä. Hetkensä jolloin se ylvään metallinvihreänä kimmelteli auringossa. Tummennetut lasit näyttivät joskus salaperäisen hienoilta. Auto jaksoi kuljettaa isoakin sakkia pitkin maata ristiin ja rastiin. Kuinka hyvä olikaan sen kyljen takana vaihtaa kesäteatterissa roolivaatteet.

Vaikka tuli sitten niitäkin hetkiä, jolloin alimpaan helvettiin kirosin koko kotteron. Esimerkiksi silloin, kun se levisi Oulun moottoritien laitaan vain hetkeä ennen kuin viiden hengen piti ennättää lentokentän turvatarkastukseen. Tai silloin kun aura-auto teloi siltä koko peräpään päreiksi. Eikä naurattanut (paljoa) silloinkaan, kun Kokkolan uimahallin parkkipaikalla peruutin parkkiin niin, että osuin keulalla puuhun. Toisaalta, nuo aikanaan kurjat ja kirosanoja kirvoittaneet jutut ovat muuttuneet jo tapahtumiksi, joita muistoiksi nimitellään.

Nyt tyhjennän auton sisuksista tavarakasaa, joka paljastaa elettyä yhteistä elämää. Sanonpahan vain, että jos kertyy naisen laukkuun kummallista tavaraa, niin löytyy sitä kaikenlaista autostakin.

Kasaan on kertynyt kaksi sateenvarjoa (upeilla kuosilla), kolme kukkakuppia, neljä hanskaa, kaksi mehiläispesän kattoa, pesätaltta, yksi kumisaapas, sekalainen valikoima pieniä muovieläimiä, pussillinen niittykukkaseosta, löylykauha ja levitetty riippumatto.