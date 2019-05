Ultrajuoksun tuska tunnistettavissa – Tossua toisen eteen 24 tunnin ajan



Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa. Tuskin kovin monelle osallistujalle kuudennella Kokkola Ultra Runilla tekee hyvää ja höpöä, kun aamuaurinko on sunnuntaina nousulla. Sunnuntaina kello 4.00 on vuorokauden pituista kisaa takana 16 tuntia ja edessä enää kahdeksan tunnin loppukiri.

Ultra Runin osallistujista moni joutuu hölläämään vauhtia ja siirtymään sivuun. Mutta ehkä vain hetkeksi. Juoksija voi ottaa halutessaan vaikka pienet nokoset ja jatkaa sitten taivaltamista. Sinnikkäimmät etenevät vuorokaudessa jälleen pitkästi yli 200 kilometriä.

Ultra Run starttaa lauantaina klo 12 ja päättyy 24 tuntia myöhemmin. Pikamatkalaiset (6 h) tulevat toki maaliin jo lauantain kääntyessä illaksi.

Viikonlopun ohjelmassa on luonnollisesti kesäisiä pallopelejä. KPV ja Jaro pelaavat sarjaottelunsa vasta maanantaina. Lauantai on sen sijaan historiallinen päivä Alavetelissä, missä IK Myran pelaa historiansa ensimmäisen todellisen kotiottelun. Pelipaikkana on siis Urheilukentän nurmi, jolla vierailee Åland United.

Pesäpallossa tekee Ulvila kaksipäiväisen retken maakuntaan. Ensin UPV pelaa Ylivieskan Kuulan vieraana ja sunnuntaina vastaan asettuu Kannuksen Ura.

Maakunnan monipuoliseen urheiluviikon mahtuu lisäksi mm. maastojuoksun pm-kilpailut. Pururataa niellään Kokkolan Santahaassa.