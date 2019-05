Lukijan mielipide: Vaaleihin valheellista vaikuttamista? – Käydään itse vaaleissa vaikuttamassa



Mediakehitys on johtanut siihen, että politiikassa keskustellaan valemedian kansainvälisestä vaikuttamisesta kansallisvaltioiden ja nyt "EU-liittovaltion” parlamenttivaaleihin.

Asian saatua huomiota on kysyttävä: mitä valemediaa ja mitä kansainvälisiä tahoja keskustelussa tarkoitetaan?

On todettava, että valtiollisiin ja jopa kunta- ja aluetason vaaleihin on kautta koko ihmiskunnan historian ajan vaikutettu kerrotuilla totuudenvastaisella kritiikillä ja lupauksilla, joita lupauksia ei ole ollut tarkoitustakaan pitää. Kerrotut kritiikit eivät ole olleet totta kuin nimeksi, jos sitäkään. Jo historian hämärästä alkaen on vaikutettu vaalituloksiin valheilla ja aina siitä saakka kun vaaleja yleensä on pidetty ja valtaa vaaleilla ajettu.

Kansainvälisenä vaaleihin vaikuttavana ”pahana poikana” pidetään pääosin Venäjää, vaikka vaikuttamista tapahtuu, niin idän kuin lännenkin suunnalta. Kummalta taholta enemmän, on vaikea analysoida, varsinkin kun vaikuttamisen taso vaihtelee kansainvälisten suhdanteiden mukaan.

Valemedialla on tarkoitettu pääosin perinteisten medioiden listaamia kilpailevia uusia asioista uutisoivia ja kritiikkiä harrastavia nettilehtiä sekä muutamia painettuja vastaavaa toimintaa harrastavia lehtiä.

On kuitenkin hyvä kysyä, että miten on ns. perinteisen median julkaisemien uutisten ja tapahtuneen kehityksen kerronnan totuudenmukaisuus. Ovatko nekin valemedioita? Siis medioita jotka vaikuttavat vaaleihin osatotuuksilla. Eli jos ja kun asioista kerrotaan vain osa, eli myönteinen puoli, mutta kielteisesti vallankäyttäjien etuihin vaikuttava jätetään kertomatta, niin eikö perinteinen media harjoittaa virheellistä uutisointia? Siis valeuutisointia, joka on vaikutukseltaan vahvempaa kuin valemedioiksi listattujen valeuutiskerronta ja -kritiikki.

Lisäksi perinteinen media kieltäytyy julkaisemasta niitä uutisia tai mielipidekirjoituksia, jotka oikovat ja kritisoivat puutteellisesti uutisoituja tapahtumia tai sitä tapahtunutta kehitystä, joka on epäedullista valtaapitävien vallankäytölle ja vaaleissa menestymiselle. Tähän lienee oikeus, mutta demokratian toimivuuden ja kehityksen kannalta se on vahinko. Samalla se rajoittaa vakavasti Suomessa mallikkaasti toimivaksi kehuttua ns. sananvapautta.

Esimerkkeinä mainituista on mm. euron negatiivisesta vaikutuksesta uutisoimisen epääminen liittyen Suomen ja euroalueen jäsenvaltioiden työllisyys- ja talouskehitykseen. Niin ikään Suomessa hallituskauden 2015–2017 aikana tapahtuneet taloudellisen eriarvoisuuden-, pienituloisuuden- ja köyhyyden kasvut. Perinteinen media epää myös verotuksen painopisteen ja -keventämisen vaikutusten virheuutisointien- ja virheellisten mielipidekirjoitusten oikaisuyritykset.

Siis valeuutisointi ja kansainvälinen vaikuttaminen vaaleihin ei ole uusi asia minkään median tai osapuolena osalta. Ei siis mitään uutta asiassa auringon alla.

Käydäänpä vaaleissa vaikuttamassa, kuka minkin uutisen tai valeuutisen innoittamana.