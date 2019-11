Lukijan mielipide: Postin tuottotavoitetta pienennettävä



Postin lakko on nyt kestänyt reilun viikon. Uskon, että suurin osa suomalaisista tuntee myötätuntoa lakkolaisia kohtaan, olihan työnantajan vaatimus kohtuuton. Vaatimuksen mukaan eräiden työntekijöiden palkkaa olisi alennettu tuntuvasti siirtämällä heidät eri työehtosopimuksen piiriin. Tämä kaikki tapahtui hieman sen jälkeen, kun olimme saaneet tietää, kuinka Postin johtajille maksettiin viime vuonna huomattavia bonuksia ja tulospalkkioita. Huippuna oli toimitusjohtajan saama lähes miljoonan euron kokonaispalkkio.

Kuinka tähän on tultu? Aivan ilmeisesti syynä on maan edellisen hallituksen johtoajatus: pannaan taseet töihin. Postin kohdalla ajatuksena oli panna yhtiö pörssikuntoon. Tähän päästäisiin lupaamalla johdolle isojen pörssiyhtiöiden tapaan tuntuvat palkkiot sekä vähentämällä suorittavaa henkilökuntaa ja alentamalla heidän palkkojaan. Keväällä saimme jopa lukea, että Posti aikoo siirtää palvelukeskuksensa töitä Suomesta Tallinnaan ja irtisanoo Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä toimivasta palvelukeskuksestaan 23 henkilöä. Seurauksena tästä kaikesta Postin maine hyvänä työnantajana on kärsinyt.

Kirjepostin määrä on vähentynyt ja tämä jatkuu edelleen. Kuitenkin pakettien määrä on kasvanut huomattavasti siitä huolimatta, että pakettien jakelua hoitaa myös suuret kilpailijat. Posti on siis edelleen kannattava yritys ja se maksaa runsaat osingot omistajalleen. Järkevällä toiminnalla Posti myös pysyy kannattavana lisääntyvän pakettirallin ansiosta. Mielestäni tätä osinkotavoitetta voidaan myös reilusti pienentää. Postilla on velvoite huolehtia syrjäseutujen jakelusta, joten riittää, jos se pystyy hoitamaan työnsä ilman valtion tukea.

Nimim. Tarkkailija