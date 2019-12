Jyrki Rantalan vieraskolumni: Merkityksellistä aikaa



Ensimmäinen vuoteni Keski-Pohjanmaalla on täyttymässä. Aikaa täällä Kokkolassa asuen on kulunut tasan 376 päivää. Vuosi lähenee loppuaan ja maapallo on siis kiertänyt vuotuisen kierroksensa Auringon ympäri. Miten sinä käytit tämän kuluneen ajan? Kuluiko aika liian nopeasti vai ponnistelitko saadaksesi ajan kulumaan? Ajan kulumista ihmettelimme eilen joulukahvilla lähes viidenkymmenen eläkkeellä olevan työkaverin kanssa. Osan eläkkeelle jäämisestä oli kulunut aikaa lähes 30 vuotta.

Eräs entinen työkaveri kiitti työnantajaansa saamastaan ajasta. Hän kiitti sekä hyvistä työajoista että myös säästyneestä ajasta. Työnantaja oli nimittäin järjestänyt 80-luvulla vapaaehtoisen, ilta-aikana toteutetun konekirjoituskurssin. Hän kertoi ensin jahkailleensa, haluaisiko käyttää vähää vapaa-aikaansa iltaopiskeluun. Tietokoneiden vallattua pankkikonttorit kymmensormijärjestelmä osoittautui kullanarvoiseksi taidoksi. Jälkeenpäin hän ymmärsi säästäneensä kurssin ja oppimansa työtä nopeuttavan taidon ansiosta satoja, ellei tuhansia tunteja työaikaa.

Paitsi työajasta olen vuoden aikana ehtinyt nauttia myös omasta ajastani. Santahaan, Houraatin ja Huhmarin hiihtoladut, Kokkolan, Lohtajan ja Kalajoen merenrantojen hölkkämaastot, monipuoliset pyöräreitit sekä urheilukatsomot ja konserttisalit niin Kokkolassa kuin Ylivieskassa ovat antaneet omaa aikaa ja tarjonneet tilaisuuden irtautua iltaisin ja viikonloppuisin työarjesta. Olen myös lukenut paljon. Uuden tiedon ja perspektiivin omaksuminen lukemalla antaa samalla mahdollisuuden hengähtää ja tilaisuuden keskittyä sähköpostien, loputtomien kokousten ja multitaskaamisen sijaan hetkeksi vain yhteen asiaan. Lukeminen avartaa pohtimaan syntyjä syviä asioiden ja ilmiöiden taustalla. Mitä luksusta onkaan kaiken hälyn ja piippaavien älylaitteiden piirittämänä vaientaa ne kaikki ja keskittyä luonnon kuunteluun tai tietojen ja ymmärryksen kartuttamiseen lukemalla.

Joskus aikaa on liikaa. Aikaa ja hiljaisuutta, mikä korostuu joulun ja juhlapyhien lähestyessä. Työ on mennyt alta, puoliso on kuollut tai pää on täynnä huolta ja murhetta sairastavan perheenjäsenen puolesta. Aika jättää tilaa synkille mietteille. Myös tästä keskustelimme eilen entisten työkavereiden kanssa. Olisi tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus kohtaamisiin. Ei väliä, tapahtuuko se aamulla seitsemältä vesijuoksun jälkeen saunan lauteilla, kansalaisopiston tunneilla tai muussa harrastepiirissä. Mieli kevenee, kun pään voi täyttää mielekkäällä tekemisellä ja ahdistus höllää, kun on tilaisuus kohdata lähimmäinen, joka voi parhaimmillaan avata uusia näkökantoja tukalassa elämäntilanteessa. Toisen huomaaminen ja huomioiminen, yhdessäolo tuo juonta elämään. Elämisen materiaalit ovat kunnossa, mutta näytelmältä puuttuu juoni, sanoo sosiologi Arto O. Salonen. Onnellisuus ei kasva samassa suhteessa bruttokansantuotteen kanssa. Elintaso ei ole yhtä kuin elämänlaatu. Merkitystä ihmisen aikaan luovat yhteydet toisiin ihmisiin, verkostot, joita suhteiksikin kutsutaan. Se, että on merkityksellinen jollekin toiselle, antaa tarkoituksen olemiselle. Merkityksellistä ja arvokasta aikaa on kuunnella, keskustella ja ymmärtää itseä ja toista ihmistä.

Telluksemme lähtee pian uudelle kierrokselleen auringon ympäri. Miten sinä käytät kalliin aikasi tulevana vuonna?