Lukijan mielipide: Keskipohjanmaan grillikirjoittelun toivoisi jo loppuvan – Atomonportin asuntomme on loistava, ehkä mukavinta ja laadukkainta, mitä keskusta-alueelta saa

Keskipohjanmaa -lehden viime aikojen ykkösaiheena on ollut Asunto Oy Kokkolan Atomonportin oikaisuvaatimus kaupungille koskien naapuritontin erääntyvän vuokrasopimuksen uudistamista Kokkolan autogrillin kanssa. Uutisointi on ollut mielestäni yksipuolista eikä sen laajuus ole ollut mitenkään suhteessa asian todelliseen merkitykseen.

Ensimmäisissä jutuissa herkuteltiin käsittelyasiakirjoista nostetuilla yksityiskohdilla tavalla, jota voi vain ihmetellä. Tottahan asian kuin asian saa näyttämään pahalta, kun se irrotetaan kontekstistaan ja nostetaan sopivasti otsikoihin. Näin somen aikakautena jälki voi tällaisesta olla rumaa. Tuoreimmassa KP:n jutussa aihetta tarkasteltiin onneksi jo vähän laajemmasta näkökulmasta.

Kirjoittelu on loukannut minua ja varmaan muitakin Atomonportin osakkeenomistajia ja asukkaita. Rakentajaa, Pallas Rakennusta käy ihan sääliksi, kun taloa, jossa on vielä myymättömiä asuntoja ja jonka tontille on suunniteltu lisää rakentamista mustataan kytkemällä siihen autogrillin keinotekoisesti korostettuja haittaelementtejä. Kilpailuviranomainen saattaa aivan syystä olla kiinnostunut lehden toiminnasta.

Todettakoon tässä selvästi se, että autogrillistä on tiedetty, kun asuntomme hankittiin. Grilli ei ole minulle eikä varmaan muillekaan täällä asuville lainkaan sellainen ongelma, kuten KP:n kirjoittelun perusteella saattaa olettaa.

Tosin autojen tyhjäkäyntiä grillillä on ja liikenne kulmassa välillä sekavahkon oloista, mutta mitään ainutlaatuista siinä ei ole. Kysymys oli vaan siitä, kannattaako pyrkiä parempaan, jos siihen kerran ilmenee sopiva tilaisuus, kuten nyt teki, kun grillin tonttisopimus oli menossa katkolle.

Arvostan, että taloyhtiömme oli tilanteessa valpas ja ryhtyi tilanteessa tarvittaviin toimiin kaupungin suuntaan. Kaupunki puolestaan rohkaisi vuokrasopimuksen uudistamispäätöstä varten tuomaan esille grillistä aiheutuvat mahdolliset haitat kertoen samalla auliisti päätöksen oikaisuvaatimuksen mahdollisuudesta. Autogrilliyrittäjän halusta jatkaa ei siinä vaiheessa ollut tietoa. Päätöksen oikaisuvaatimusvaiheessa se tietysti tiedettiin.

Mistään talon yhteisestä ponnistuksesta ei missään vaiheessa ollut kysymys. Hallitus halusi vain kehittää talon asukkaiden elinympäristöä, mikä on kaiken puolin kannatettava asia. Enemmistöpäätöksen haku kaupungin lähestymiseen ja myöhempään päätökseen oikaisuvaatimuksen tekoon ei olisi ollut edes mielekästä, kun asia ei grillin sijainnin vuoksi edes voinut koskea kaikkia osakkaita.

Grilliyrittäjä nauttii varmaan talossa laajasti sympatiaa ja yrittäjyys on ainakin minun arvomaailmassani erittäin korkealla sijalla. Eihän tässä ollut kysymys muusta kuin elinympäristön kehittämismielessä saada kaupunkia hakemaan sopivampi paikka grillille tai vaihtoehtoisesti saada nykyiseen paikkaan määrättyjä korjaavia ratkaisuja. Laajemmin taustalla ovat tietysti ympäristö, turvallisuus ja viihtyisyys.

Muualta tänne eläkkeelle jäätyäni muuttaneena ja lukuisissa muissa kaupungeissa asuneena en voi muuta kuin ihmetellä tällaisen asian Kokkolassa saamaa julkisuutta. Kaikesta huolimatta viihdyn täällä erittäin hyvin. Atomonportin asuntomme on loistava, ehkä mukavinta ja laadukkainta, mitä keskusta-alueelta saa. Ei voi muuta kuin suositella. Autogrillilläkin kannattaa pistäytyä.