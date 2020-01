Valoisa, muunneltava ja innostava – Chydeniuksen koulun rehtori ja alakoululaiset kehuvat kilpaa torstaina käyttöön otettua Kokkolan uusinta koulua

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Monen vuoden odotus on nyt takana. Chydeniuksen koulun henkilökunta ja oppilaat ovat päässeet palaamaan Antti Chydeniuksen kadun varteen nousseeseen uuteen koulurakennukseen.

Chydeniuksen koulun vitosluokkalaiset Åsa Thodén ja Eddie Friis ovat innoissaan uudesta koulurakennuksesta. Erityiskehut saavat jumppasali, pihan trampoliini sekä Atriumin portaat, joissa on kiva istuskella kavereiden kanssa. Jukka Lehojärvi

Kevätlukukausi 2020 käynnistyi torstaina 2. tammikuuta uutuuttaan kiiltelevissä tiloissa. Jännittävältähän tuo tuntui niin koululaisista kuin aikuisistakin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Aamulla oli vielä perhosia vatsassa. Jännitin, onnistuvatko esimerkiksi koululaiskyyditykset ja muut sellaiset käytännön asiat, mutta nyt puoliltapäivin on jo helpottunut ja onnellinen olo, kertoo Chydeniuksen koulun rehtori Charlotta Uusitalo hymyillen.

– Pelotti aika lailla, millaista täällä on, mutta olen jo saanut paljon uusia kavereita. Kävin aikaisemmin pientä Rödsön koulua, ja onhan se vähän harmi kun meidän kyläkoulu meni kiinni, mutta luulen että tulen viihtymään täällä tosi hyvin, viidesluokkalainen Åsa Thodén sanoo.

Luokkakaveri Eddie Friis on kuluneen koulupäivän perusteella jo melko varma.

– Iloisena yllätyksenä tuli se, että pihalla on trampoliini ja se, että koulu on näin iso. Vanhaan kouluun verrattuna meillä on nyt paljon enemmän paikkoja, missä voi olla. Tykkään erityisen paljon koulun jumppasalista, ja nuo isot portaat, joissa voi istuskella kavereitten kanssa, on kivat.

Uusitalo kertoo, että uuden koulun liikuntasali on herättänyt paljon kiinnostusta myös iltakäyttäjien keskuudessa. Jukka Lehojärvi

Chydeniuksen koulu on kaikkiaan 266 alakoululaisen opinahjo. Vingen väistötiloista sekä Rödsön ja Vittsarin kouluilta uusiin tiloihin siirtyikaikkiaan 230 oppilasta. Lisäksi yhteensä 36 esikoululaista opiskelee samassa solussa ykkös-kakkosluokkalaisten kanssa.

Uudisrakennus on jaettu kolmeen soluun, joihin lapset jakautuvat oppituntien ajaksi ikäluokkien mukaan.

Solujen nimissä näkyy Kokkolan 400-vuotinen historia. Åsa Thodén ja Eddie Friis opiskelevat Garverietissa (nahkatehdas). Jukka Lehojärvi

Koulurakennuksen keskiössä on suuri tila, Atrium, jossa oppilaat käyvät myös ruokailemassa.

– Samalla se on oppimisympäristö, kuten kaikki tilat meillä. Atriumin ympärille sijoittuvat myös kirjasto, käsityö- ja liikuntatilat, Uusitalo sanoo.

Chydeniuksen koulun uudet tilat tuovat jouston varaa, jota vanhalla koululla tai väistötiloissa Vingellä ei ollut. Jukka Lehojärvi

Avoimien tilojen käyttö perustuu Uusitalon mukaan ensisijaisesti luottamukseen opettajan ja oppilaiden välillä.

– Se lähtee pienestä ja pikkuhiljaa vastuu omasta tekemisestä kasvaa. Ei se itsestään tule, ensin pitää oppia työskentelemään vieressä ja sen jälkeen välimatka voi pikkuhiljaa kasvaa.

Chydeniuksen koulun rakentamisen urakkahinta oli noin 11,2 miljoonaa euroa. Kalustamiseen ja opetusvälineistön hankintaan varattiin noin 450 000 euroa. Jukka Lehojärvi

Uuden koulun virallista vihkiäisjuhlaa vietetään osana Kokkola 400 -juhlaviikkoja syyskuussa 2020.