Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Keskussairaalaan henkilöstöyhdistys

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan henkilökuntayhdistys järjesti tiedotustilaisuuden lehdistölle, jossa yhdistyksen puheenjohtaja, johtava ylilääkäri Olli Holopainen selosti sairaalan perustetun henkilökuntayhdistyksen toimintasuunnitelmia ja tavoitteita.

Yhdistys on aatteellinen. Sillä on kaksi päätarkoitusta: Potilaiden viihtyisyyden lisääminen ja henkilökunnan vapaa-ajan virkistäytymismahdollisuuksien järjestäminen. Yhdistyksen jäsenmäärä tulee olemaan 400-450, johon lukeutuu myös pesulan, kioskin ym. työntekijöitä.

Tämän vuoden tavoitteena on hankkia televisio jokaiselle vuodeosastolle, kaikkiaan niitä tarvitaan 11. Jo toimiville vuodeosastoille on velaksi hankittu televisio. Tavoitteena on myös hankkia sairaalatiloihin tauluja, kirjoja ja piano.

Lastenosastoa varten hankitaan leikkikaluja ja askarteluvälineitä. Jouluna on päätetty kustantaa potilaille pieni joululahja.

Yhdistyksellä on 9-jäseninen johtokunta, jonka puheenjohtaja on Olli Holopainen.