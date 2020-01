Kokoomus jalkautui Kokkolaan isolla rintamalla – Kenttä kyseli kodin, uskonnon ja isänmaan perään, Petteri Orpon mukaan "vihervasemmistoporukan" kyky kantaa vastuuta punnitaan nyt

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokoomus jalkautui Kokkolaan voimalla keskiviikkoiltana, kun peräti yhdeksän puolueen kansanedustajaa kuunteli kenttänsä ääntä Kokkolan Wanhassa kalahallissa.

Yleisö penäsi muun muassa kodin, uskonnon ja isänmaan arvonnousua ja "vihervasemmistolaisten herkkujen perässä juoksemisen" lopettamista.

Kansanedustajat enimmäkseen myötäilivät kentän ääntä iltayhdeksän aikoihin.

– Vihervasemmistoporukka on joutunut nyt vastuuseen. Nähdään jo, että siitä ei tule mitään. Kun kokoomus on oppositiossa, eikä hallituksessa Sipilän tai Soinin kanssa, nähdään, mitä kokoomus on puhtaimmillaan. Vanhat arvot ovat pohjalla. Ne ilmenevät tässä päivässä. En usko, että luvassa on suuria pettymyksiä, vastasi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Ylihärmäläinen Paula Risikko ihmetteli sitä, "kuinka keskusta pysyttelee veneessä, joka käy ideologista taistelua esimerkiksi uskonnonopetusta vastaan".

– Vasemmistolainen opetusministeri (Li Andersson) on tarttunut uskonnonopetukseen kuin piraija. Meneillään on hyvin monia ideologisia taisteluita, Risikko sanoi puheenvuorossaan.

Kokoomuksen puoluejohto ja kansanedustajat lähtivät tänään keskiviikkona Suomen kattavalle kiertueelle.

Avauspäivä päättyi Kokkolaan, mutta keskiviikkoon mahtuivat myös Kemijärvi, Rovaniemi, Kemi ja Oulu.

– Huomenna (torstaina) on kunnallisjärjestön tapaaminen. Tiedostamme, että meillä on potentiaalia kasvaa Kokkolassa. Nuorten saaminen mukaan ehdokkaiksi vaatii kovaa jalkatyötä ja viestin konkretisoimista. Siihen halutaan tuoda eväitä, sanoi Pohjanmaan kokoomus ry:n toiminnanjohtaja Riikka Varila.