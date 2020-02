Fäboda-Hiihto toteutuu tänäkin vuonna lumipulasta huolimatta: "Toivomme, että kolmensadan osallistujan raja menee rikki"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PIETARSAARI

Pietarsaarelainen IF Brahe järjestää perinteisen Fäboda-Hiihdon ensi viikon sunnuntaina 16. helmikuuta kiusallisesta lumipulasta huolimatta.

Lumitykit ovat laulaneet viime päivinä Vestersundinkylän maastossa. Kaupungin palveluyhtiö Alerte on auttanut seuran talkooväkeä lumen levityksessä.

– Ilman Alerten apua meillä ei olisi mitään mahdollisuuksia järjestää Fäboda-Hiihtoa, sanoo Håkan Holmqvist järjestävästä seurasta.

Samalla hän muistuttaa, että Fäboda-Hiihdon valmisteluista hyötyvät pääasiassa kuntoilijat ja koululaiset, koska ladut ovat kaikkien vapaassa käytössä.

Alerten työnjohtajan Matias Knutsin mukaan vähäisenkin lumen ja pakkasen tulon huomaa kaupungin liikuntapaikoilla.

– Hiihtäjät ja luistelijat ovat välittömästi sankoin joukoin liikkeellä, kertoo Knuts.

Fäboda-Hiihto järjestetään 64. kerran. Ensimmäisen kerran kisa hiihdettiin vuonna 1955, jolloin viidenkympin nopein oli isäntäseuran Tor Korsman. Sen jälkeen kisa on peruttu olosuhteiden takia kahdesti, vuosina 1990 ja 1992.

Tänä vuonna kisa hiihdetään lumenpuutteen vuoksi 7,5 kilometrin reitillä.

Hiihtäjät kiertävät 5 kilometrin valaistun radan lisäksi 2,5 kilometrin kierroksen Vestersundinkylän pelloilla.

Sarjoja on kaksi: miehet ja naiset. Matkana on 45 kilometriä. Kilpailusarjojen ohella tarjolla on myös ajaton sarja.

Lähtö tapahtuu IF Brahen majalta Vestersundinkylästä kuten tähänkin saakka.

Fäboda-Hiihdon suosio oli huipussaan 1980-luvun alussa.

Osanottoennätys on peräisin vuodelta 1981, jolloin mukana oli peräti 558 hiihtäjää.

Viime vuosina olosuhteet ovat vaikuttaneet osallistujamääriin. Toissa vuonna osallistujia oli 328, viime vuonna 219.

– Toivomme, että kolmensadan osallistujan raja menee tänäkin vuonna rikki, sanoo Yngve Sandström.

Hiihdon harrastaminen on ollut vaikeaa, mutta toisaalta monet kisat on jouduttu perumaan, mikä saattaa kasvattaa Fäboda-Hiihdon osallistujamäärää. Esimerkiksi Vöyrin BotniaVasan on siirretty maaliskuulle.

Monet pohjalaishiihtäjät tähtäävät maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävään Vasaloppetiin Ruotsissa.

Fäboda-Hiihto toimii Vasaloppetin katsastuskisana.

Torstaihin mennessä Fäboda-Hiihtoon oli tullut 60 ennakkoilmoittautumista. Järjestävä seura ei ole huolissaan ennakkoilmoittautuneiden määrästä, koska useimmat jättävät ilmoittautumisen viime tinkaan.

Ilmoittautumisia voi jättää kisa-aamuun saakka, mutta silloin maksu on korkeampi.

Viime vuonna miesten sarjan voiton vei uusikaarlepyyläinen Christoffer Lindvall ja naisten sarjan paras oli luotolainen Malin Källman.

Järjestäjät toivovat, että tänä vuonna lähtöviivalla nähdään Hans ja Hannes Mäenpää. Viime viikolla Vöyrin SM-kisoissa loistaneen Victor Mäenpään osallistuminen on epävarmaa, koska hän opiskelee Luulajassa.