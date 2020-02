Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Siinä ei pitkään nokka tuhissut, kun Kokkolan Tiikerit pyöritteli 3–0 (25–18, 27–25, 25–17) -voittoon Perungan Pojista. Jos tauot jätetään laskuista pois, nähtiin Hollihaassa liigalentopalloa tunnin ja 12 minuutin ajan.

Rehellisyyden nimissä liigatason voi laittaa heittomerkkeihin. Sairastelujen vuoksi hyvin siipirikkoinen PerPo nimittäin oli kaukana liigatasosta. Puhtaat paperit saa vain yleispelaaja Miikka Lemola, joka teki kaikkensa, että tappionumerot säilyivät vieraiden kannalta siedettävinä. Lemola mätti 22/+19 pistettä, kun PerPon toiseksi parhaalle pistemiehelle kirjattiin kahdeksan pinnaa.

– Ei me suoraan sanottuna kovin paljon tältä reissulta odotettu. Tärkeintä oli se, että jokainen mukana ollut jätkä säilyi terveenä. Lemola piti meidät pelissä mukana ja hänen ansiostaan numerot eivät repsahtaneet, rovaniemeläisjoukkueen valmentaja Henri Tuomi totesi rehellisesti.

Kotijoukkueen valmentaja Mikko Keskisipilä ratkaisi mahdollisen asenneongelman sillä, että hän marssitti kentälle pelaajia, jotka eivät ole tällä kaudella juuri peliaikaa saaneet. Sunnuntaina hakkuri Matias Saviaro, keskitorjuja Benjami Montonen ja libero Aleksi Mäkiluoma pelasivat alusta loppuun.

– Tiesimme, että vastustaja on tulossa vähillä pelaajilla eikä heillä ole normaali kuusikko kentällä. Kyllä meidän asennetta vähän testattiin, mutta se auttoi, kun kentällä oli näitä vähemmän peliaikaa saaneita. Kun he pääsivät pelaamaan ja saivat onnistumisia, oli meidän muiden helppo latautua heidän mukana, Tiikereille kymmenen pistettä tehnyt Teemu Lahti mietti.

13/+6 pistettä tehnyt Saviaro oli samoilla linjoilla.

– Minulle kerrottiin jo noin kuukausi sitten, että tässä pelissä saan tilaisuuteni. Aika rennosti pystyin peliin latautumaan, eikä turhia paineita tarvinnut ottaa. Tiesimme, että kun jokainen tekee parhaansa, niin aivan varmasti meille pisteitä satelee, Saviaro jutteli.

Ensimmäisessä ja kolmannessa erässä Tiikerit pelasi vähillä virheillä. Kun vierailla oli suuria vaikeuksia oman pelinsä kanssa, erät olivat nopeasti paketissa.

Toisessa erässä kotijoukkueen pelaajien ajatus ei pysynyt täysin kasassa. Tiikereiden virheiden ja Lemolan mahtivireen vuoksi erä venyi jatkopalloille. PerPo sai erässä kasaan 25 pistettä. Niistä seitsemän tuli Tiikereiden virheillä ja 12 Lemolan onnistumisten ansiosta, joten muille jäi vain irtopisteitä.

Pelissä ei nähty yhtään vaihtoa. Esimerkiksi Oskari Keskinen, Antti Leppälä ja Niklas Breilin saivat seurata koko ottelun verkkarit yllään, sillä Keskisipilällä ei ollut tarvetta vaihdoille. Tuomella puolestaan oli käytössään vain yksi vaihtopelaaja, mutta Olli Saarenmaata ei missään vaiheessa kentällä nähty.

PerPo on voittanut tällä kaudella liigassa yhden ottelun ja saanut kasaan vain kahdeksan pistettä. Jo tässä vaiheessa on varmaa, että joukkueen kausi jatkuu karsinnoissa. Ykkössarjassa Napapiirin Pallokettujen saldo on samanlainen: 19 ottelua, yksi voitto ja kuusi sarjapistettä.

– Olen seurannut Rovaniemen tapahtumia somen kautta ja jonkin verran olen porukoilta juttuja kuullut. Kyllähän tuo aika surulliselta näyttää, Pallokettujen juniorimyllyn läpikäynyt Lahti harmitteli.

Joukkueiden piti kohdata tällä viikolla kahdesti, mutta torstain peliin PerPo ei saanut jalkeille riittävästi pelikuntoisia pelureita. Uusi pelipäivä on nyt tiedossa ja Rovaniemellä joukkueet kohtaavat keskiviikkona 26. helmikuuta.