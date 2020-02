Jääsurffaus toi MM-kisatunnelman Lestijärvelle – katso videolta upeat kuvat Lestijärven jäältä!

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Aurinko pyrkii esiin Lestijärven jäällä, samalla kelkkaseurueet siirtyvät pikku hiljaa lähemmäksi kisapaikkaa. Rannalta saa muikkua, makkaraa ja kahvia, mutta parhaat näkymät jääsurffauksen kisakatsomossa löytyvät järvenselältä. Niinpä sinne hivuttaudutaan kävellen tai potkukelkoilla.

Pieni kunta pisti kisat pystyyn kahdessa viikossa, kun Viroon ei saatu jäätä WISSA 2020 -kisaa varten.

– Kaikille lähes sadalle kilpailijalle löytyi majoitus ja paikallinen ravintolayrittäjä toi ruokapalvelun rannalle. Tässä näkyy pienen kunnan ketteryys, kiittelee tapahtumaa seuraava kunnanjohtaja Esko Ahonen.

Tapahtuman järjestäjät ovat enemmän kuin mielissään siitä, että korvaava kisapaikka löytyi pika-aikataululla.

– Olemme niin kiitollisia! Tämä yhteisö on ottanut meidät uskomattoman hienosti vastaan! kiittelee tapahtumakoordinaattori Enda Pärisma.

Paikalla Lestijärvellä on talvisurffauksen eri lajien kilpailijoita kaikkiaan neljästätoista maasta. Virolainen Raul Mihkel Anton on alansa mestari nuorten sarjassa Virossa, Lestijärvellä hänellä on selkeä tavoite.

– Että pääsisin palkintopallille, sanoo 19-vuotias virolaiskilpailija.