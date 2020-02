Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Terveyspalvelun saatavuudella ja helppoudella on merkitystä asiakkaalle

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä uudistaa palveluitaan säästövaateiden keskellä. Uudistuksen kohteena on vastaanoton toiminta Kokkolan pääterveysasemalla. Aikanaan uudistuksia tulee muuallekin.

Monenlaiset asiat vaikuttavat asiakkaan tyytyväisyyteen. Järjestelmä ei saa olla liian monimutkainen, että potilas ja omainen tietävät, mihin pitää ottaa yhteyttä missäkin tilanteessa. Myös monimutkaiset termit hämäävät: joskus tuntuu kuin ennen vanhaan olisi tyydytty helpompiin nimiin terveydenhoidon palveluissa. Tämä koskee ainakin koko Suomea.

Soitessa ollaan tietoisia puutteista, joista merkittävin on ongelma päästä hoitoon. Aikoja ei ole saanut tarpeeksi nopeasti ja hoidon jatkuvuudessa on ollut puutteita. Jokainen terveydenhuollon asiakkaana ollut tietää, että turvallisuutta tuo tuttu hoitohenkilökunta. On ärsyttävää joutua kertomaan samat asiat aina uudestaan. Hyvin henkilökohtaisissa tilanteissa vieraan kohtaaminen on myös hämmentävää.

Arkijärjellä ajatellen terveysasemalla ihmiset haluavat nimenomaan päästä hoitoon ja mielellään varsin nopeasti. Soiten tarkoituksena on auttaa ihmisiä yhteydenotoissa. Myös etäpalveluita suositaan tulevaisuudessa. Palvelualuejohtaja Annika Ollikainen sanoo tiistain Keskipohjanmaassa, että oman yhteyshenkilön avulla on tavoitteena lisätä hoitosuhteen luottamusta. Tämän toteutuminen olisi varmasti monelle mieleen.

Soite yrittää siis vastata haasteeseen seitsemän vuorokauden hoitotakuusta. Julkisen terveydenhoidon laadulla on merkitystä, kun ollaan päättämässä rahasta.

On tärkeätä, että julkisellakin puolella tarjotaan laatua. Työterveyden ja yksityisen terveydenhuollon hemmottelevat kansalaiset kuvittelevat helposti, että kaikki ihmiset pääsevät lääkäriin yhdellä puhelinsoitolla. Joskus tuntuu, että päättäjilläkin on vääriä käsityksiä ja odotuksia palvelujen järjestämisestä. On hienoa, että monien paineiden keskellä Soite yrittää kehittää palveluaan.