Pekka Haavisto kommentoi esitutkintapyyntöä – aikoo jatkaa ulkoministerinä rikosepäilyistä huolimatta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo aikovansa jatkaa ulkoministerinä häneen esitutkinnassa kohdistuvista rikosepäilyistä huolimatta.

– Tietysti (jatkan), koska en tunnista mitään rikoksia tässä tapahtuneen, Haavisto kommentoi asiaa keskiviikkona toimittajille eduskunnassa.

Hän totesi pystyvänsä hoitamaan ulkoministerin työtä, vaikka prosessi voi jatkua syksyyn saakka.

Rikosepäily koskee Haaviston mahdollista virka-aseman väärinkäyttöä tai virkavelvollisuuden rikkomista.

Perustuslakivaliokunta päätti keskiviikkona pyytää valtakunnansyyttäjää suorittamaan esitutkinnan siitä, miksi Haavisto valmisteli konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtämistä toisiin tehtäviin vielä sen jälkeen, kun Haavisto oli ottanut Tuomiselta pois al-Holiin liittyvät tehtävät.

– Perustuslakivaliokunta jatkaa nyt omaa työtään. Hyvä, että asia selvitetään perusteellisesti, Haavisto sanoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Esille on noussut mahdollisuus, että Haavisto halusi kostaa Tuomiselle sen, että hän oli eri mieltä lasten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä kuin Haavisto.

– Se, että ministeri ja konsulipäällikkö ovat olleet erimielisiä siitä, miten al-Holin asia hoidetaan, ei täytä kriteeriä siitä, että sen takia voidaan siirtää virkamies toisiin tehtäviin, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoi.

Haavisto ei halunnut kommentoida toimittajille, miksi hän jatkoi Tuomisen siirron valmistelua sen jälkeen, kun oli siirtänyt erityisedustajalleen al-Holin asiat.

Virkamiesten painostamisesta ja muista oppositiokansanedustajien tekemän muistutuksen aiheista valiokunta ei löytänyt näyttöä.

– Moniin kysymyksiin on jo saatu selvyyttä. Kunnioita täysin perustuslakivaliokunnan prosessia. Tämä on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä, Haavisto sanoi.

Myös vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi Haaviston voivan jatkaa ulkoministerinä rikosepäilyjen ajan.

– Haavistolla on minun luottamus.

Ohisalon mukaan kysymys on siitä, että vankileirin kaltaisissa olosuhteissa al-Holin leirillä on suomalaisia lapsia, joita on pitänyt auttaa.

– Haavisto on toiminut tässä asiassa, ja nyt sitten selvitetään asianmukaisesti, miten kuvio mennyt.