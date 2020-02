Elokuva-arvio: Se mieletön remppa tarjoaa yliannoksen Sami Hedbergiä – "ennalta arvattava ja lattea filmi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Elokuva. Se mieletön remppa. Ohjaus Taneli Mustonen. Käsikirjoitus Taneli Mustonen ja Aleksi Hyvärinen norjalaiskomedia Norske Byggeklosser pohjalta. Kuvaus Anssi Leino. Pääosissa Sami Hedberg, Kiti Kokkonen. 90 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

★ ★

Kaikki tietävät, että talonrakennukseen ryhtyvä ottaa ison riskin. Seurauksena on usein joko sydänkohtaus, avioero tai lapsi. Miksei sama pätisi myös isoon remonttiin?

Aihetta käsiteltiin menestyksellisesti Hollywoodissa Buster Keatonin mykkäfilmissä Asuntopulan aikaan (1920) sekä Cary Grantin komediassa Sekamelskahuvila (1948). Monelle Se mieletön remppa tuo romahduksineen ja kommelluksineen mieleen nuoren Tom Hanksin elokuvasta Rahareikä (1986).

Suomalaisilla on kuitenkin puhtaat paperit. Taneli Mustosen ohjaama Se mieletön remppa on matkittu ihan luvan perästä norjalaismenestyksestä Norske Byggeklosser, joka on filmattu jo kahdesti (1972, 2018).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Norjalaisilla tarinan ideana oli panna remonttiruljanssin keskelle heilumaan maan suosikkikoomikko monessa roolissa. Meillä satavarma rahantuoja elokuvissa on Sami Hedberg. Ja seitsemän kertaa Hedberg on aina parempi vetonaula kuin vain yksi, eikö totta? Ainakin paperilla.

Menestys Siitä mielettömästä rempasta varmasti tulee, mikäli Kokkolan-ensi-illan puolitäydestä ykkössalista voi päätellä. Vuoden 2020 elokuvissakävijäin määrät on taas turvattu. Siitä Mustonen, Hedberg ja muut tekijät ansaitsevat kiitoksemme.

Muuta iloa ennalta arvattava ja lattea filmi ei juuri tarjoakaan. Paitsi sen, että pääosissa on kerrankin tavallisen näköisiä suomalaisia. Sami Hedberg ja puolisoa esittävä Kiti Kokkonen ovat arkisia jokamiehiä ja -naisia, joille tarinassa alkaa sattua ja tapahtua.

Valitettavasti hahmoja ei kehitellä, vaan mennään malttamattomana suoraan hauskutuskohtauksiin. Hedberg esittää isoa mammanpoikaa, jota Kokkosen on määrätietoisesti potkittava eteenpäin. Muunlaisia luonteita päärooleilta ei vaadita. Sivuosissa toiset näyttelijät suorittavat pieniä pistäytymisiä, jonka jälkeen heidät säännönmukaisesti unohdetaan.

Aina ilahduttava Rea Mauranen on äitinä enemmän esillä. Mutta miten hänen käänteensä on ymmärrettävä? Alussa nainen on riivinrauta, joka elää symbioosissa vierottamattoman poikansa kanssa. Yhtäkkiä yleisön pitäisi uskoa täysin muuttuneeseen äitiin, joka asuttaa maahanmuuttajia kotiinsa lähimmäisenrakkaudesta ja karauttaa viime hetkellä ratsuväkenä nuorenparin apuun.

Alle kahden miljoonan budjetilla aikaansaatu yleisilme on ristiriitainen. Näyttävät puitteet on haettu halvemmalla Virosta. Vaikutelma pilataan kököillä ratkaisuilla, joilla yliampuvat efektit on toteutettu. Realismin ja feikin yhdistelmä särkee silmiä.

Se mieletön remppa ei jätä tilaisuutta käyttämättä, jos on mahdollisuus mennä matalimmasta aidasta. Siksi homovitsit, siksi transuvitsit. Ja siksi ökynaapuri Kari Ketonen puhuu ”ruotsin peelle”. Suomenruotsalaisethan ovat aina rikkaita ja kyräilemässä maanläheisempiä suomalaisia! Ketosen hahmoa on vaikea ymmärtää, koska sillä ei esittelyn jälkeen ole mitään tekoa eikä vaikutusta mihinkään.

Filmiin kirjoitetut sydämellisyydet, ne maahanmuuttajat ja se naapurin peräkammarinpoika, ovat pelkkää silmänpalvontaa, lisäkoristeita kakussa, joka on silkkoa sisältä.

Ne vanhemmat remonttikomediat sentään olivat hauskoja. Sami Hedberg ei ole kehittynyt näyttelijänä. Koomikon kuutta sivuhahmoa on vaikea erottaa toisistaan parta- ja kaljunaamioinnista huolimatta.

Lue myös: Kun koomikko Sami Hedberg remontoi toimistotilojaan, muovimaton alta löytyi ikävä yllätys – Asian hoitaminen onnistui paremmin kuin remonttikomediassa, jota Hedberg ja Kiti Kokkonen nyt tähdittävät