Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ruokaa ei saa heittää roskikseen

Vaasan yliopiston tutkija Lotta Alhonoro lähti tutkimaan ruokahävikkiä tehtyään havaintoja kaupassa, jossa osastot pursuavat toinen toistaan suurempia kasoja erilaisia leipiä. Sama ilmiö toistui ruokajonoissa, jonne osa kaupoista lahjoittaa hävikkiruokaa, kuvailee Alhonoro Keskipohjanmaassa.

Perjantaina tarkastettavan väitöksen mukaan kaupan tulisi ottaa tavoitteekseen löytää keinoja leipähävikin vähentämiseksi ruokakaupoissa. Kyse on kaikkiaan leipää ja ruokakauppoja suuremmasta ongelmasta. Suomalaiset heittävät ruokaa pois keskimäärin 20–25 kiloa vuodessa. Kuulostaa pahalta, että joka kymmenes peruna, leipäpala ja hedelmä päätyy syömisen sijasta roskiin.

Monet suomalaiset ovat hyvän leivän ystäviä, ja valinnanvaraa on valtavasti. Ruisleipä on leipien kuningatar, mutta itse asiassa ihan rukiista, vedestä, suolasta ja juuresta tehtyä ruisleipää on harvoin saatavilla ja myytävänä. Ruisleipään lisätään myös muita jauhoja kuten vehnää. Suomalaisiinkin ruokapöytiin ovat löytäneet tiensä monenlaiset vaaleat leivät ja sämpylät, siemenleivät ja muut erikoisuudet. Myös erikoisruokavaliota noudattavien leipälaatuja on tarjolla aiempaa enemmän. (Sunnuntain Keskipohjanmaassa kerrotaan enemmän keliakiasta ja gluteenittomasta ruokavaliosta.)

Keskipohjanmaan toimitus kävi tutkimassa leipäkauppaa Alavetelissä. Salen myymäläpäällikkö Annika Jussila sanoo, että kaupat pyrkivät vähentämään tuotteiden hävikkiä kaikin keinoin jo pelkästään siitä syystä, että kysymys on rahasta. Alavetelin kaupassa leipähävikki on pientä eikä leipää laiteta roskiin vaan tarpeeseen. Vetelin ja Halsun helluntaiseurakunta hakee hävikkitavaran.

Kun leivästä tulee lähes ongelmajätettä, on syytä ryhdistäytyä. Tässä kohtaa tekee mieli melkein moralisoida. Ruokaa ei ole pakko ostaa liikaa aikana, jolloin kaupat ovat auki joka päivä. Ruokahävikki on jokaisen vastuulla.