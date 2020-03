Kalajoen seurakunnan kirkkoherra Kari Lauri suosittelee, että perhejuhlat pidetään nyt lähipiirin kesken koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Nyt on pienten hautajaisten aika. Suositan vakavasti, että hautajaisiin osallistuvat vain vainajan lähipiiri. Kyläläisten tulee jäädä kotiin ja osoittaa osanottonsa vaikka kukkasin tai kortein. Sama koskee kastejuhlia kodeissa. Vain se kasteperheen lähipiiri mukaan. Näin vähennämme tartuntariskiä ja koronaviruksen leviämistä. Juhlikaa sitten kesällä koko suvun kesken uuden perheenjäsenen syntymää, Lauri toteaa.

Hän kertoo, että seurakunta palvelee omia seurakuntalaisiaan kaikissa tilanteissa. – Me papit emme välttämättä viipyile tilaisuuksissa aivan normaaliin tapaan. Meidän tulisi pysyä terveenä, jotta pystymme palvelemaan haastavissakin tilanteissa. Joudumme mahdollisesti antamaan apua myös muihin seurakuntiin, jos siihen tulisi tarvetta.

Lauri toteaa, että seurakunta haluaa suojella riskiryhmään kuuluvia.

– Meillä ei ole mitään hätää, jos otamme nämä asiat sopivalla vakavuudella. Yhteinen huolemme on se, että isot ihmismäärät sairastuvat samaan aikaan. Jos nämä suositukset tuntuvat kuukauden tai kahden päästä liian mittavilta, silloin olemme onnistuneet.

Lauri toivoo kaikille rauhallista mieltä.

– Moni sanoo, että kotona on hyvä olla. Nautitaan kodeistamme, toinen toisistamme ja liikutaan keväisessä luonnossa. Yhdessä saamme ristiä kätemme rukoukseen ja jakaa yhteisen huolemme Luojamme kanssa. Niin on aina tehty ja tehdään sukupolvesta toiseen. Meillä on turva Taivaan Isässä.

