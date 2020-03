Sisäilmaongelmat vaivaavat Perhossa sijaitsevaa Oksakosken koulua – Henkilökunta ja osa oppilaista ovat oirehtineet, koulun liikuntasali toimi väistötiloina ennen maan hallituksen päätöstä koulujen sulkemisesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhossa Oksakosken koululla on ilmennyt sisäilmaongelmia. Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö kertoo, että koulun henkilökunta ja osa oppilaista ovat oirehtineet. Hänen mukaansa koulun liikuntasalia ehdittiin käyttää väistötilana parin viikon ajan ennen maan hallituksen linjausta sulkea koulut.

Huonointa sisäilma on kellaritiloissa, joissa ei ole opetustiloja vaan lähinnä varastotiloja. Opetustilat tosin ovat aiheuttaneet sisäilmaoireita.

Viime syksynä tehdyssä kuntotutkimuksessa kävi ilmi, että vuosina 1917 ja 1952 rakennetut koulurakennukset vaativat mittavia korjauksia. Sädesientä tai mikrobiongelmaa ei tutkimuksissa havaittu. Väistötilana käytetty liikuntasali sijaitsee kolmannessa koulurakennuksessa.

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa selvittää, että kellaritilojen seinien rakenne on sellainen, että kosteus pääsee rakenteisiin. Eristeisiin kondensoituu vettä. Hajuhaittoja aiheuttaa rakentamisen jälkeen asennetun lisälämmöneristyksen malli – kastepiste pääsee väärään paikkaan rakenteissa.

Sisäilman parantamiseen tähtääviä korjauksia on tehty. On muun muassa alipaineistettu kellaritiloja ja puhdistettu ilmanvaihtokanavia. Hätäratkaisut eivät kuitenkaan ole auttaneet toivotulla tavalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tekninen lautakunta ja sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta osallistuvat torstai-iltana yhteiseen seminaariin. Sen pohjalta lautakunnat antavat lausuntonsa siitä, mitä toimenpiteitä sisäilmaongelmista kärsivälle koululle pitäisi tehdä.

Asia tuodaan valtuuston iltakouluun huhtikuun puolivälissä, eli päätöksiä tehdään tämän kevään aikana. Vaihtoehtoja on käytännössä neljä.

– Investoidaan uusi koulu Oksakoskelle, vuokrataan uusi koulu Oksakoskelle, remontoidaan vanhat koulurakennukset tai yhdistetään Oksakosken ja kirkonkylän koulut. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa Oksakosken koulun oppilaat siis siirrettäisiin kirkonkylälle, Anisimaa luettelee.

Hän arvioi, että korjaamalla on mahdollista poistaa haju- ja sisäilmaongelmat. Tämänkaltaisen remontin kustannusarvio on 500 000–660 000 euroa. Tällöin ei puututtaisi tilaratkaisuihin vaan korjattaisiin pintoja ja rakenteiden tiivistyksiä.

Väistämätön tarve sijoittaa rahaa tavalla tai toisella Oksakosken kouluun osuu vaikeaan aikaan. Kunnassa on vireillä muitakin investointeja, eli tämän ja ensi vuoden investointibudjetit alkavat olla täynnä. Esimerkiksi uuden päiväkodin rakentamiseen on budjetoitu kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi huomioon on otettava, että koronavirusepidemian ennakoidaan tekevän hallaa kuntataloudelle.

– Eihän meillä ole ylimääräistä rahaa, jolla investointi tehdään, eli tilanne on hankala. Ratkaisuja pitää joka tapauksessa tehdä, kunnanjohtaja Lauri Laajala kommentoi.

Oksakosken koulun tiloja käyttää kuutisenkymmentä ihmistä. Oppilaita on 54. Luokka-asteita on esikoulusta kuudenteen luokkaan asti.