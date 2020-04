Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Instituutioiden nokittelun aika ei ole nyt – pääministeri antoi presidentille tukiopetusta perustuslain hengestä

Koronaviruskriisin aikana asioiden tärkeysjärjestys on varmasti kaikille selvä. Ensin on terveys, seuraavaksi on terveys ja sen jälkeenkin tulee terveys. Vasta sitten muut asiat.

On aivan liian aikaista arvioida Suomessa valittua linjaa, mutta heikkoja signaaleja alkaa olla riittävästi alustavien johtopäätösten tekemiseksi. Enemmän terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä on ollut kyse, kun epidemian huippua on pyritty madaltamaan. Eksponentiaalinen nousu tarkoittaisi tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrän ylittävän erilaisilla järjestelyillä lisätytkin sairaansijat.

Nyt kun maa on hallituksen ja eduskunnan suurella yksimielisyydellä hyväksymillä päätöksillä likimain suljettu, todennettujen tartuntojen kasvuvauhti on hidastanut.

Tämän kiistatta hyvän uutisen toinen puoli on epidemian kestoajan pidentyminen. Se ei ole yllätys eikä uutinen, vaan tietoinen valinta järjestelmän kestokyvyn turvaamiseksi.

Vaara on vielä kaikkea muuta kuin ohi. Politiikoilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla on tulevat viikon töitä enemmän kuin inhimillisesti ajatellen on kohtuullista. Kansalaiset kyllä alkavat jo tottua rajoitusten sävyttämään ”uuteen normaaliin”. On ollut pakko tottua.

Politikoinnista ei kukaan poliitikkokaan kehtaa näinä aikoina puhua. Nyt jos koskaan ei ole sellaisen aika. Saman soisi pysyvän kirkkaana mielessä sekä Kesärannassa että Mäntyniemessä.

Tasavallassa on kriisi, mutta edelleen voimassa on valtioelinten toimivaltaa ja niiden välisiä suhteita säätelevä perustuslaki. Oli presidentti vaikka kuinka suosittu, perustuslain mukaan maan vaikutusvaltaisin poliitikko on pääministeri.

Pääministeri Sanna Marin antoi keskiviikkona oman vastauksensa presidentti Sauli Niinistön ehdotukselle erillisen kriisiaikojen ryhmän, ”nyrkin”, perustamiselle koronakriisin vuoksi. Marin ilmoitti vahvistavansa omaa ”nyrkkiään”, kun valtioneuvoston kansliaan perustetaan operaatiokeskus koronaviruspäätösten vaikutusten kartoittamiseksi.

Erillistä nykyisen hallinnon ulkopuolista kriisijohtoryhmää ei Niinistön toiveiden vastaisesti perusteta.

Perässä seuranneet ylitsevuotavat kehut Niinistölle tämän arvojohtajuudesta olivat kauniita sanoja, jotka eivät ehkä hirvittävästi Mäntyniemessä lämmittäneet. Marin, 34, antoi keskiviikon ulostulollaan Niinistölle, 71, tukiopetusta perustuslain hengestä.