Maitohappoja ja hypermarketteja vastaan – Terhi ja Tommi Martikainen ovat kilpaurheilevia yrittäjiä, jotka aloittivat juuri Intersport Kokkolan kauppiaina

Maailma on muuttunut, mutta niin on muuttunut urheilukin. Uusia lajeja ja kuntoilun muotivirtauksia tulee ja menee ihan eri tahdilla kuin vuosikymmeninä, jolloin suksimerkki valittiin Karhun ja Järvisen väliltä.

Sitten on vielä korona, joka on lamauttanut kevään kaupankäyntiä.

Tällaisissa tuulissa Terhi ja Tommi Martikainen lähtivät Intersport Kokkolan kauppiaiksi.

– Tietenkin tässä tulee yrittäjän vastuu mukaan. Ennen tämä oli vain työpaikka, sanoo Tommi Martikainen.

Martikaisen pariskunta muutti Tampereelta Kokkolaan loppuvuodesta 2017 aloittaessaan Intersportin myymälävastaavina. Urheilutermein voisi sanoa, että reilun kahden vuoden peruskuntokausi on nyt takanapäin.

Kilpailukausi eli yrittäminen alkaa.

– Se näkyy sillä tavalla, että ratkaisuja tehdään enemmän henkilökohtaisesti, omilla kasvoillamme. Voimme ottaa ketjuvalikoiman päälle paikallisia brändejä ja painottaa kestävyysurheilua; juoksua ja hiihtoa. Meillä on esimerkiksi entistä parempi askelanalyysilaite käytössämme.

Selvästi suurin osa Suomen Intersporteista toimii yrittäjäpohjalta.

– Käytännössä olemme K-kauppiaita. Meillä on suvussamme vahva K-kauppias- ja yrittäjätausta. Isoisäni ja setäni toimivat Kesport- ja Intersport -kauppiaina Kuopiossa, ja vanhemmillani ja siskollani on myös yrittäjätausta, sanoo Tommi Martikainen.

Sitten niihin muutoksiin. Urheilu ja urheilukauppa muistuttavat kaupan kylmähyllyä: muutamasta jääkaapista on menty muutamaan kymmeneen metriin erilaisia merkkejä ja tuotteita.

– Verkko tuo koko valikoiman kuluttajille. Sellaisen kanssa ei voi kilpailla, mutta uskomme palvelun ja paikallisen kaupankäynnin voimaan. Tutustumme kenkiin ja vaatteisiin asiakkaiden puolesta. Kokkolaan on viime tiedon mukaan tulossa padel-kenttä, mihin on reagoitu tarjoamalla padel-välineitä. Hulavannebuumi on toinen esimerkki alan reagointikysymyksistä, sanoo Tommi.

Martikaiset uskovat urheilutaustansa tuovan osaamista Kokkolan ja lähialueen seurojen palveluun.

Pariskunta elää urheilusta: Terhi tähtää ikäluokkansa EM-kilpailuihin triathlonissa, Tommi ajaa pyörällä kilpaa GIF-Chebici Teamissa. Hän on moninkertainen SM-mitalisti sekä ikäluokkansa maailmanmestari maantiepyöräilyn väliaikalähdöstä Puolan Poznanista viime syksyltä. Lisäksi hän valmentaa muun muassa MM-mitalisti Lotta Henttalaa sekä paratriathlonisti Liisa Liljaa.

Kilpaurheilua voi verrata yrittämiseen.

– Joka päivä asiat voi tehdä entistä paremmin. Niin pitääkin tehdä, sillä nykyään yksi myymälä kilpailee koko maailmaa vastaan. Toistaiseksi meillä on ollut aikaa myös urheiluun. Kun tekee treenin, se tuo tunnin lisää jaksamista päivään, kuvailee Tommi.

Treenivuorot jaetaan niin, että Terhi ottaa aamut, Tommi illat.

– Olen iltaihminen. Normitreenini on 1–2 tunnin pyörätreeni. Tunteja kertyy 7–10 viikossa, sanoo Tommi.

Kilpaurheilu olisi helppoa, jos treenin määrä näkyisi suoraan suorituskyvyssä. Todellisuudessa harjoittelu on tasapainoilua sopivan rasituksen ja ylikunnon välimaastossa. Liika työnteko taas voi johtaa burnoutiin.

– Harvoin ylikunto johtuu pelkästä treenistä, vaan yleensä mukana on myös stressiä. Yrittämisessä on sama homma: pitää mennä kovaa, muttei liian kovaa.

Urheilukauppa on keskittynyt nykyään verkkoon ja isoihin hypermarketteihin.

Intersportit ovat harvoja jäljellä olevia urheilun erikoisliikkeitä.

– Kokkolassa on kolme pyöräkauppaa sekä Prisman vahva urheiluosasto, joka on vahvempi kuin Suomen muissa Prismoissa. Prisma on suurin paikallinen kilpailijamme. Yritämme erottua palvelulla.

Kokkolan Intersport sijaitsee Kauppakeskus Chydeniassa.

– Kauppakeskuksen markkinointi ja tapahtumatarjonta ovat kehittyneet viime aikoina, mikä on loistavaa.

Onko ketjuista riippumattoman urheilukaupan perustaminen koskaan käynyt mielessä?

– Ei. Ketjuyhteistyö ja brändi ovat niin arvokkaita asioita urheiluun yleisesti erikoistuneelle liikkeelle, sanoo Tommi.