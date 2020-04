Pääsiäisen aikana ihmiset pitivät yhteyttä ystäviinsä ja läheisiinsä internetin kautta. Pyhien aikana haluttiin digitaalisia kokemuksia ja elämyksiä. Tietoliikenneverkosta haettiin viihdykettä sekä tietoa. Ulkomaailmassa olemista on rajoitettu, joten virtuaalinen liikkuminen ja yhdessäolo verkossa ovat korvanneet fyysistä yhdessäoloa.

Pyhät ovat tiistaina takana, ja poikkeavaan arkeen on silloin jälleen palattu. Ihmiset ovat pääosin kotona, ja heillä on aikaa. Nyt etätöissä kotonaan ahertavat aikuiset, etäkoulua käyvät lapset ja verkossa asioitaan hoitavat seniorit.

Internetin käyttö on koronapandemian käynnistyttyä noussut aivan uusiin ennätyslukuihin. Nettiyhteyksien toimivuus kotona on avainroolissa, ja käyttö ei varmasti lähiaikoina hellitä. Kotien verkkoyhteyksien kuormituksesta on tullut pysyvää ehkä kuukausiksi.

Harva edes haluaa ajatella, kuinka elämä poikkeusoloissa etenisi ilman internetiä. Verkon sujuvan toiminnan kannalta vaaditaan suorituskykyä. Nettiyhteyksien toimintaa on suunniteltu kovimman käyttöpiikin mukaan, ja nyt tuota kapasiteettia tarvitaan. Käytännössä kaikki viranomaiskanavat nojaavat myös internetiin. Kun Suomi ja käytännössä koko ihmiskunta on eristäytynyt koronapandemian vuoksi, niin nettiyhteyksien on toimittava.

Korona-ajan alussa ilmassa oli epäilyjä, kuinka nettiyhteydet kestävät kasvavassa käyttöpaineessa. Verkko-operaattorit lupailivat tuolloin useammalla suulla, että verkot kestävät kasvavan liikenteen ja niiden toimintavarmuuteen voi luottaa.

Nyt poikkeusoloja on takana kuukauden verran, ja yhteydet ovat toimineet kasvaneen käytön paineessa. Varmasti paikoitellen on ollut verkkoyhteyksissä ruuhkautumista, ja kodeissa yhteyksien pätkimistä on tapahtunut. Suurilta nettiyhteyksien häiriöiltä ollaan onneksi vältytty. Pelkän onnen varassa ei ole oltu, vaan varautuminen on onnistunut. Verkko on pitänyt pintansa poikkeusoloissa. Operaattorien on oltava kuitenkin jatkuvasti valppaana, jotta nettiväylät pysyvät auki jatkossakin.

Internetin kautta avautuvat lukuisille työntekijöille tärkeät työkalut. Internet on toisille opiskelun mahdollistaja ja joillekin henkireikä kodin ulkopuolelle.

Poikkeusoloissakin kannattaa välillä unohtaa harkitusti verkottunut maailma omiin oloihinsa. Tietoverkon ulkopuolellakin on edelleen elämää. Internet ei katoa, vaikka hetken antaisi itselle näytöstä vapaata aikaa.