Kokkolan kaupunki on ryhtynyt myymään kiinteää omaisuuttaan Huutokaupat.comin kautta.

Viimeisimpänä kohteena kaupunki myy entisen Trullevin lomakylän päärakennuksen 6 000 neliön vuokraoikeustontilla. Kaupassa maa-alue jää kaupungille ja ostajan kanssa solmitaan maa-alueesta vuokrasopimus. Tontin vuokra on 1 360 euroa vuodessa.

Samaan aikaan huutokaupattavana on myös lomakylän saunarakennus 5300 neliön vuokraoikeustontilla.

Tontin vuokra on 1 290 euroa vuodessa. Saunarakennus on rakennettu vuonna 1986. Saunarakennuksen huoneistoala on noin 135 neliötä. Kiinteistö avattiin huutokaupattavaksi torstaina.

Molempien, niin Trullevin lomakylän päärakennuksen sekä saunarakennuksen huutokauppaaminen päättyy kesäkuussa 22. päivä.

Lopullisen myyntipäätöksen tekee Kokkolan kaupungin toimivaltainen viranomainen.

Lisäksi huutokaupattavaksi on asetettu myös Vitsarin koulu 4 700 neliön määräaloineen. Koulu on rakennettu vuonna 1884 ja sitä on laajennettu vuonna 1975. Huoneistoala on noin 1010 neliötä.

Vitsarin koulun toiminta päättyi vuonna 2019.

Koulun irtaimisto siirretään muille kouluille sekä myydään erikseen.

Koulua koskeva huutokauppa päättyy 23. toukokuuta.

