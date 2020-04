Lukijan mielipide: Kohtelu kuntoon Kannuksen vuodeosastolla

Kannuksen terveyskeskus on saanut viime päivinä sekä negatiivista että positiivista palautetta. Itse allekirjoitan nuo samat negatiiviset kokemukset omaiseni kohdalla. Lisäksi monet tuttuni ja ystäväni ovat kertoneet tylystä kohtelusta ja välinpitämättömyydestä. Onko hyvää kohtelua se, että kaikki hoitajat satsaavat tietokoneella tehtävään hoitotyöhön. Miksi kolmen tunnin vierailun aikana kukaan ei käy kysymässä, miten jaksetaan?

Ihmettelen Minna Korkiaskoki-Västin kommentointia tähän, että "ihmiset kokevat asioita eri tavalla". Totta tietysti, mutta sanaakaan ei häneltä herunut siihen, miten näihin ongelmiin pitäisi puuttua. Minusta vastaukseksi ei riitä, että hyvääkin palautetta on tullut. Jokainen kokemus on yhtä tärkeä ja oikea. Ja negatiivinen palaute on peräänkuuluttanut ystävällistä ja asiallista kohtelua, hymyä, tervehtimistä, potilaan ja vierailijan kohtaamista, mihin ei liene vaikea tarttua.

Toivottavasti Kannuksen vuodeosaston johto ja henkilökunta tekevät nyt viimeistään asialle jotain ja tämän korona-ajan iskulauseen tavoin: virheitä tulee, mutta niistä pitää oppia!

Yksi huonoa kohtelua kokenut

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lue myös aiempaa keskustelua ja uutisointia aiheesta:

Kannuksessa kaikki kunnossa? – Yleislääketieteen osaston ilmapiiriä ja olosuhteita on kritisoitu viime päivinä, Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ei kanna huolta: "Ihmiset kokevat asioita eri tavalla"

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lukijan mielipiteessä ruusuja ja risuja Kannuksen terveyskeskuksen osastolle: "Yleisesti ei hymyn häivää hoitajien kasvoilla näkynyt"

Lukijan mielipiteessä kiitosta Kannuksen suuntaan: "Olemme vieläkin liikuttuneita arvostavasta ystävällisestä asenteesta"

Lukijan mielipide: Kannuksen terveyskeskuksen vuodeosastolle myös moitteita – Toiveissa keskustelua ylemmälle taholle kuin ruohonjuuritasolle