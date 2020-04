Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Pentikin myymälässä pakattiin suljettujen ovien takana tavarat kasaan. Tällä erää pakkaukset tehtiin nykyisissä Rantakadun liiketiloissa viimeistä kertaa.

Itse liike on ollut asiakkailta suljettuna maaliskuun lopusta lähtien.

– Olemme nyt kiinni, mutta etsimme uusia liiketiloja. Se, minkälaisella aikataululla etenemme on vielä auki, kertoo Pasi Pentikäinen Pentikiltä.

Hän pitää mahdollisena, että uusiin liiketiloihin Pentik muuttaa vielä loppu kesän aikana.

– Tutkailemme kaikessa rauhassa tilannetta ja mahdollisia uusia liiketiloja. Ehdottomasti haluamme pysyä Kokkolassa ja siellä myös liikkeen uudelleen avaamme. Vielä se on avoinna, että hankimmeko oman liiketilan vai menemmekö kauppakeskuksen yhteyteen, sanoo Pentikäinen.

Erikoisliikkeenä Pentik seuraa koronarajoitusten tuomaa haasteellista tilannetta herkällä korvalla ja tarvittaessa nopeilla reaktioilla.

– Koko Suomen osalta meidän kuudestakymmenestä liikkeestä ainoastaan kymmenen on ollut avoinna. Nyt näyttäisi siltä, että pieniä elpymisen merkkejä on ilmassa. Ensi viikolla avaamme kuusi liikettä joskin lyhennetyin aukioloajoin. Verkkomyyntimme on moninkertaistunut, mutta erikoisliikkeenä elämme erittäin haasteellisia aikoja, summaa Pentikäinen.

Kokkolan Pentik on ollut toiminnassa Rantakadulla elokuusta 2014 lähtien.

Pentik on kansainvälinen sisustusmyymäläketju. Edelleen Pentikin oma keramiikkatehdas sijaitsee Posiolla.

Vuonna 2019 Pentik Oy:n liikevaihto oli 30 miljoonaa euroa.

Pentik työllistää noin 250 henkilöä.