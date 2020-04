Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Toisenlainen vappu testaa ihmiset – Luvassa on juhlintaa verkossa ja poliittisia puheita verkossa

Poikkeuksellisina aikoina vietetään myös poikkeuksellista vappua. Tietenkään kaikki eivät tähän astikaan ole juhlineet joukolla tai käyneet eväsretkellä kuohuviinin kanssa. Aika moni keskipohjalainen on tavallisesti viettänyt rauhallista perhevappua, mökkeillyt tai haravoinut. Jotkut ovat aloittaneet peltotyöt. Osa on juhlapyhinäkin töissä kuten tälläkin kertaa. Kauppoja pidetään auki ja sairaita hoidetaan.

Isoissa kaupungeissa ja varsinkin nuoremman väen keskuudessa vappu on perinteisesti ollut iso juhla, johon kuuluvat nimenomaan väkijoukot ulkona ja ravintoloissa juhliminen. Patsaita lakitetaan ja poliittisia puheita pidetään.

Tänäkin vuonna vappua saa siis juhlia, mutta kokoontumisia on vältettävä. Sisäministeriön mukaan perinteisille vappukokoontumispaikoille ei pidä mennä lainkaan ja turvavälit on muistettava.

Sisäministeriö ja poliisi ovat käynnistäneet #virtuaalivappu-kampanjan, joka kannustaa ihmisiä viettämään vappua vaikkapa verkossa ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Myös Keskipohjanmaa-lehti juhlii lukijoidensa kanssa vappupäivän iltana, jolloin ohjelmassa on kolmen tunnin vappustriimi. Ohjelmaa voi seurata Keskipohjanmaan verkkosivuilla, keskipohjanmaa.fi -osoitteessa.

Viranomaiset kannustavat ihmisiä viettämään vappua läheisten kanssa ilman väkijoukkoja. Määräykset on helppo ymmärtää, kun kysymys on turvallisuudesta. Suomen tiukoilla rajoituksilla on saatu aikaan paljon ja koronavirustapausten määrä on kasvanut suhteellisen maltillisesti. Nyt kun rajoitusten avaamista vähitellen suunnitellaan, kannattaa pitää järki päässä juhlan keskelläkin.

Rajoitusten hallittu purkaminen on tärkeätä ihmisten elämän ja elinkeinoelämän takia. Kun yritykset kärsivät, se vaikuttaa työpaikkoihin ja hyvin monien kansalaisten elämään. Tuleva kesä on suurten kesätapahtumien puuttumisen vuoksi historiallisen erilainen. Vappu on erilainen alku tulevalle kesälle ihan puhtaasti inhimillisesti. Kun mieli vie muiden ihmisten joukkoon, on lupa sanoa, että pitkä pandemiakriisi voi tuntua myös tylsältä.

Vappuna on kiinnostavaa kuulla, millaisia puheita poliitikot pitävät sosiaalisen median kautta, kun toreille ja turuille ei pääse tapaamaan äänestäjiä ja tekemään politiikkaa. Toisenlainen vappu testaa ihmiset monella tavalla.