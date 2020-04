Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Soite pyrkii yhteistyössä kuntien sivistysjohdon kanssa varmistamaan turvallisen perusopetuksen lähiopetuksena kaikille lapsille ja työntekijöille kouluissa Keski-Pohjanmaan alueella valtioneuvoston tehtyä päätöksen perusopetuksesta 14.5.2020 alkaen.

Kaikkein vakavammin sairaat lapset voivat Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti jäädä pois koulusta lääkärintodistuksella. Näin on osin tapahtunut jo ennen epidemiaakin ja tässä suhteessa tilanne ei juuri muutu.

Syöpäsairaat, elinsiirron saaneet ja vaikeita lihastauteja sairastavat lapset kuuluvat tällaiseen riskiryhmään. Krooniset sairaudet kuten astma, diabetes, reuma ja muut vastaavat eivät ole koronataudin kannalta riskiryhmäsairauksia.

Riskiryhmien määrittelyn osalta Soite noudattaa valtakunnallista ohjetta, joka tullaan julkaisemaan lähiaikoina.

Soitesta pyydetään perheitä olemaan yhteydessä Soiten lastensairaalan lastentautien poliklinikalle, jossa lastenlääkäri kirjoittaa todistuksen lähiopetuksesta vapautumisesta, jos lapsi tai sisarus kuuluu riskiryhmään.

Perheen vanhemman kuuluessa riskiryhmään, todistusta lapsen vapautumisesta lähiopetuksesta voi pyytää omalta terveyskeskuslääkäriltä.

Lapset ovat hyvin turvassa koronataudilta. Vakavat sairastumiset ovat hyvin harvinaisia. Riskiryhmälapsia on kaikissa epidemiamaissa, mutta he puuttuvat vakavasti sairastuneiden listoilta jokseenkin täysin. Lapsille korona näyttää olevan pienempi riski kuin esim. vuosittain ilmenevät influenssa tai RS-virus. Pohjoismaista Ruotsissa epidemia on pitkällä, muttei vie sielläkään lapsia sairaalahoitoon. Lapset eivät viime tietojen mukaan edes tartuta sairautta kovin tehokkaasti.

